https://ria.ru/20221228/proekt-1842063819.html

В ГД внесли проект о ратификации соглашения с Белоруссией о признании виз

В ГД внесли проект о ратификации соглашения с Белоруссией о признании виз - РИА Новости, 28.12.2022

В ГД внесли проект о ратификации соглашения с Белоруссией о признании виз

В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:39

2022-12-28T23:39

2022-12-28T23:39

белоруссия

россия

минск

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, документ доступен в думской электронной базе. Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств - сторон договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией. Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа. Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие. "С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия Соглашения возможно не ранее марта 2023 года", - указывается в документе. Также добавляется, что в рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.

https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

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россия

минск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, россия, минск, госдума рф