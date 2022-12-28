https://ria.ru/20221228/primore-1841946484.html

Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение

Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.12.2022

Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение

Электроснабжение, нарушенное из-за снежного циклона, восстановлено во всех населенных пунктах Приморья, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:57

2022-12-28T15:57

2022-12-28T15:57

происшествия

последствия непогоды в приморье

жкх

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное из-за снежного циклона, восстановлено во всех населенных пунктах Приморья, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В понедельник в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения в Ольгинском округе Приморья после прохождения мощного циклона, подачу света планируется восстановить до 28 декабря. "Энергетики ДРСК завершили аварийно-восстановительные работы в Ольгинском округе. Сегодня подключили оставшихся потребителей в селе Маргаритово. Несколько суток почти без сна и отдыха энергетики восстанавливали электроснабжение населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.

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происшествия, последствия непогоды в приморье, жкх, россия, приморский край