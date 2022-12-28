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На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов - РИА Новости, 28.12.2022
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На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов
На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов - РИА Новости, 28.12.2022
На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов
Жителя Кировграда, убившего и изнасиловавшего свою знакомую и зарезавшего двух ее детей-близнецов, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:26
2022-12-28T10:26
происшествия
валерий горелых
кировград
свердловская область
каменск-уральский
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Жителя Кировграда, убившего и изнасиловавшего свою знакомую и зарезавшего двух ее детей-близнецов, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура Свердловской области. "Свердловский областной суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Кировграда 1983 года рождения... Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в релизе. По информации региональных СУСК и прокуратуры, в ночь на 22 сентября 2021 года пьяный мужчина пришел к знакомой в квартиру дома по бульвару Центральному в Кировграде, там возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине 9 ударов по голове и телу, а затем сдавил шею руками, пока та не потеряла сознание. Решив, что женщина мертва, он проследовал в комнату, где находились ее 4-летние сыновья-близнецы, и нанес ножом не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем - не менее двух ударов в руку и шею другому, оба погибли почти мгновенно. Обнаружив, что пострадавшая жива, изверг переместил ее в ванную, где изнасиловал, а после нанес ножом не менее 8 ударов в область тела и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и, прихватив ювелирные изделия и смартфон, ушел. Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали мужчину на одной из местных автомоек, где он работал. За его плечами серия судимостей, в том числе две - за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии №47 города Каменска-Уральского в июле 2017 года. "Когда он проспался, как ни в чем не бывало пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины... В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли детектор лжи", - добавил полковник Горелых. Как отметили в СУСК, экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления был вменяем, в ходе допросов он признал свою вину.
https://ria.ru/20221227/prigovor-1841779496.html
https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html
https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841685304.html
кировград
свердловская область
каменск-уральский
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происшествия, валерий горелых, кировград, свердловская область, каменск-уральский, свердловский областной суд
Происшествия, Валерий Горелых, Кировград, Свердловская область, Каменск-Уральский, Свердловский областной суд
10:26 28.12.2022
 
На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов

На Урале дали пожизненное рецидивисту, жестоко убившему женщину и зарезавшему двух детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Жителя Кировграда, убившего и изнасиловавшего свою знакомую и зарезавшего двух ее детей-близнецов, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура Свердловской области.
"Свердловский областной суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Кировграда 1983 года рождения... Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 21:37
На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона
По информации региональных СУСК и прокуратуры, в ночь на 22 сентября 2021 года пьяный мужчина пришел к знакомой в квартиру дома по бульвару Центральному в Кировграде, там возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине 9 ударов по голове и телу, а затем сдавил шею руками, пока та не потеряла сознание.
Решив, что женщина мертва, он проследовал в комнату, где находились ее 4-летние сыновья-близнецы, и нанес ножом не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем - не менее двух ударов в руку и шею другому, оба погибли почти мгновенно. Обнаружив, что пострадавшая жива, изверг переместил ее в ванную, где изнасиловал, а после нанес ножом не менее 8 ударов в область тела и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и, прихватив ювелирные изделия и смартфон, ушел.
Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали мужчину на одной из местных автомоек, где он работал. За его плечами серия судимостей, в том числе две - за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии №47 города Каменска-Уральского в июле 2017 года.
Статуя Фемиды в холле суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 17:53
Житель Ярославля получил 16 лет колонии за изнасилование падчерицы
"Когда он проспался, как ни в чем не бывало пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины... В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли детектор лжи", - добавил полковник Горелых.
Как отметили в СУСК, экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления был вменяем, в ходе допросов он признал свою вину.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 15:29
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей
 
ПроисшествияВалерий ГорелыхКировградСвердловская областьКаменск-УральскийСвердловский областной суд
 
 
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