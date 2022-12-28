https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html

На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов

На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов - РИА Новости, 28.12.2022

На Урале вынесли приговор рецидивисту, убившему женщину и детей-близнецов

Жителя Кировграда, убившего и изнасиловавшего свою знакомую и зарезавшего двух ее детей-близнецов, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:26

2022-12-28T10:26

2022-12-28T10:26

происшествия

валерий горелых

кировград

свердловская область

каменск-уральский

свердловский областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Жителя Кировграда, убившего и изнасиловавшего свою знакомую и зарезавшего двух ее детей-близнецов, приговорили к пожизненному заключению, сообщает прокуратура Свердловской области. "Свердловский областной суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Кировграда 1983 года рождения... Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в релизе. По информации региональных СУСК и прокуратуры, в ночь на 22 сентября 2021 года пьяный мужчина пришел к знакомой в квартиру дома по бульвару Центральному в Кировграде, там возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине 9 ударов по голове и телу, а затем сдавил шею руками, пока та не потеряла сознание. Решив, что женщина мертва, он проследовал в комнату, где находились ее 4-летние сыновья-близнецы, и нанес ножом не менее 24 ударов в грудь и шею сначала одному, а затем - не менее двух ударов в руку и шею другому, оба погибли почти мгновенно. Обнаружив, что пострадавшая жива, изверг переместил ее в ванную, где изнасиловал, а после нанес ножом не менее 8 ударов в область тела и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и, прихватив ювелирные изделия и смартфон, ушел. Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали мужчину на одной из местных автомоек, где он работал. За его плечами серия судимостей, в том числе две - за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии №47 города Каменска-Уральского в июле 2017 года. "Когда он проспался, как ни в чем не бывало пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины... В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли детектор лжи", - добавил полковник Горелых. Как отметили в СУСК, экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления был вменяем, в ходе допросов он признал свою вину.

https://ria.ru/20221227/prigovor-1841779496.html

https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841685304.html

кировград

свердловская область

каменск-уральский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, валерий горелых, кировград, свердловская область, каменск-уральский, свердловский областной суд