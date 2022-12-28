https://ria.ru/20221228/predateli-1841885047.html

В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях"

В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях" - РИА Новости, 28.12.2022

В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях"

Заявление Дмитрия Медведева о предателях, покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:19

2022-12-28T13:19

2022-12-28T13:44

политика

дмитрий медведев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление Дмитрия Медведева о предателях, покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, и заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства. "Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", - ответил Песков на вопрос, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и президента.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков