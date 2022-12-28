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В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях"
В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях" - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях"
Заявление Дмитрия Медведева о предателях, покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента, сказал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:19
2022-12-28T13:19
2022-12-28T13:44
политика
дмитрий медведев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление Дмитрия Медведева о предателях, покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, и заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства. "Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", - ответил Песков на вопрос, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков
Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Дмитрий Песков
13:19 28.12.2022 (обновлено: 13:44 28.12.2022)
В Кремле прокомментировали слова Медведева о покинувших Россию "предателях"
Песков: заявление Медведева о покинувших Россию гражданах касается нарушителей закона
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление Дмитрия Медведева о предателях, покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, и заявил, что они должны рассматриваться как враги общества и государства.
"Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", - ответил Песков на вопрос, отражает ли позиция Медведева мнение Кремля и президента.