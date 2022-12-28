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В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ - РИА Новости, 28.12.2022
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В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ
В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ
Российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом "потолка" цен на газ, о дальнейших шагах пока говорить преждевременно, сообщил журналистам в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:15
2022-12-28T13:22
экономика
цены на нефть
россия
группа газ
дмитрий песков
европа
санкции в отношении россии
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом "потолка" цен на газ, о дальнейших шагах пока говорить преждевременно, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
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экономика, цены на нефть, россия, группа газ, дмитрий песков, европа, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Группа ГАЗ, Дмитрий Песков, Европа, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
13:15 28.12.2022 (обновлено: 13:22 28.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ

Песков: власти анализируют введение потолка цен на газ, о следующих шагах говорить рано

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом "потолка" цен на газ, о дальнейших шагах пока говорить преждевременно, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.
Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:20
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГруппа ГАЗДмитрий ПесковЕвропаСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
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