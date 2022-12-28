https://ria.ru/20221228/potolok-1841883625.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ

В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ - РИА Новости, 28.12.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с потолком цен на газ

Российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом "потолка" цен на газ, о дальнейших шагах пока говорить преждевременно, сообщил журналистам в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:15

2022-12-28T13:15

2022-12-28T13:22

экономика

цены на нефть

россия

группа газ

дмитрий песков

европа

санкции в отношении россии

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти анализируют ситуацию в случае введения Западом "потолка" цен на газ, о дальнейших шагах пока говорить преждевременно, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется. Далее, разумеется, после того как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.

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экономика, цены на нефть, россия, группа газ, дмитрий песков, европа, санкции в отношении россии, еврокомиссия