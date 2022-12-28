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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:59
2022-12-28T10:59
2022-12-28T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-80бв
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80БВ"), две самоходные гаубицы ("2С3" и "AHS Krab") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе более 15 человек, танк и технику