https://ria.ru/20221228/poteri-1841833997.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 15 человек и танк

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:59

2022-12-28T10:59

2022-12-28T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-80бв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_640d9866455947e102518e7c82fe14bb.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80БВ"), две самоходные гаубицы ("2С3" и "AHS Krab") и семь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, т-80бв