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Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа - РИА Новости, 28.12.2022
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Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа
Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа - РИА Новости, 28.12.2022
Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа
В Польше семья приютила беженку с Украины, а в благодарность та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку, рассказала пострадавшая женщина в интервью... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:41
2022-12-28T23:45
в мире
польша
украина
великобритания
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Польше семья приютила беженку с Украины, а в благодарность та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку, рассказала пострадавшая женщина в интервью местному изданию Fakt."Анна даже в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей из-за восточной границы станет катализатором ее личной трагедии &lt;…&gt; Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении", — говорится в материале.По словам пострадавшей, ее отношения с мужем расстроились сразу после приезда украинки. Женщина пыталась помочь ей с обустройством в новой стране, однако обстановка в доме только накалялась."Муж все чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, что я не крашусь, что я ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества", — призналась полька журналистам.После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод."Петр до сих пор живет с ней. Насколько я знаю, она в июле устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку", — рассказала она.С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.Ранее похожая история произошла в Великобритании. Львовянка София Каркадым всего за десять дней разрушила семью Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, украина, великобритания
В мире, Польша, Украина, Великобритания
21:41 28.12.2022 (обновлено: 23:45 28.12.2022)
 
Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа

Fakt: украинская беженка из Херсона разрушила приютившую ее польскую семью

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Польше семья приютила беженку с Украины, а в благодарность та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку, рассказала пострадавшая женщина в интервью местному изданию Fakt.
"Анна даже в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей из-за восточной границы станет катализатором ее личной трагедии <…> Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении", — говорится в материале.
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По словам пострадавшей, ее отношения с мужем расстроились сразу после приезда украинки. Женщина пыталась помочь ей с обустройством в новой стране, однако обстановка в доме только накалялась.
"Муж все чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, что я не крашусь, что я ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества", — призналась полька журналистам.
После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод.
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"Петр до сих пор живет с ней. Насколько я знаю, она в июле устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку", — рассказала она.
С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.
Ранее похожая история произошла в Великобритании. Львовянка София Каркадым всего за десять дней разрушила семью Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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