https://ria.ru/20221228/polsha-1842048853.html

Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа

Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа - РИА Новости, 28.12.2022

Украинская беженка оставила польку без крыши над головой и увела ее мужа

В Польше семья приютила беженку с Украины, а в благодарность та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку, рассказала пострадавшая женщина в интервью... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:41

2022-12-28T21:41

2022-12-28T23:45

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Польше семья приютила беженку с Украины, а в благодарность та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку, рассказала пострадавшая женщина в интервью местному изданию Fakt."Анна даже в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей из-за восточной границы станет катализатором ее личной трагедии <…> Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении", — говорится в материале.По словам пострадавшей, ее отношения с мужем расстроились сразу после приезда украинки. Женщина пыталась помочь ей с обустройством в новой стране, однако обстановка в доме только накалялась."Муж все чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, что я не крашусь, что я ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества", — призналась полька журналистам.После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод."Петр до сих пор живет с ней. Насколько я знаю, она в июле устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку", — рассказала она.С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом свыше пяти миллионов человек уже уехали обратно.Ранее похожая история произошла в Великобритании. Львовянка София Каркадым всего за десять дней разрушила семью Энтони Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым, оставив двоих детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, великобритания