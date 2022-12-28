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В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html
В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция
В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция - РИА Новости, 28.12.2022
В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция
Подразделения туристической полиции могут появиться в курортных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы, это связано с ростом турпотока в республику,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:05
2022-12-28T15:12
новости - туризм
россия
нальчик
приэльбрусье
кабардино-балкарская республика (кбр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
туризм
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Подразделения туристической полиции могут появиться в курортных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы, это связано с ростом турпотока в республику, сообщил министр внутренних дел региона Василий Павлов. "В перспективе, если такими темпами туристы будут к нам прибывать и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени. Она однозначно будет создана", - сказал Павлов в среду на пресс-конференции в Нальчике. Он добавил, что в этом году министерству в Приэльбрусье выделен земельный участок, где будет построено здание для МВД. "Там территория небольшая, максимум 10-15 сотрудников будет, чтобы они постоянно находились на территории поляны Азау", - пояснил министр. "Еще одна приятная новость – МВД России выделило нам денежные средства для строительства нового здания Эльбрусского ОМВД. Его мы начинаем строить в первом квартале 2023 года", - отметил Павлов. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1 миллион человек. За 9 месяцев 2022 года регион посетили 980 тысяч туристов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Власти республики поставили задачу до 2025 года довести турпоток до 2 миллионов туристов в год.
https://ria.ru/20221228/sochi-1841860507.html
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новости - туризм, россия, нальчик, приэльбрусье, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Новости - Туризм, Россия, Нальчик, Приэльбрусье, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Туризм
15:05 28.12.2022 (обновлено: 15:12 28.12.2022)
 
В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция

МВД: туристическая полиция может появиться в Кабардино-Балкарии в ближайшие годы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТуристическая полиция в Москве
Туристическая полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Туристическая полиция в Москве. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Подразделения туристической полиции могут появиться в курортных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы, это связано с ростом турпотока в республику, сообщил министр внутренних дел региона Василий Павлов.
"В перспективе, если такими темпами туристы будут к нам прибывать и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени. Она однозначно будет создана", - сказал Павлов в среду на пресс-конференции в Нальчике.
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Он добавил, что в этом году министерству в Приэльбрусье выделен земельный участок, где будет построено здание для МВД. "Там территория небольшая, максимум 10-15 сотрудников будет, чтобы они постоянно находились на территории поляны Азау", - пояснил министр.
"Еще одна приятная новость – МВД России выделило нам денежные средства для строительства нового здания Эльбрусского ОМВД. Его мы начинаем строить в первом квартале 2023 года", - отметил Павлов.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1 миллион человек. За 9 месяцев 2022 года регион посетили 980 тысяч туристов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Власти республики поставили задачу до 2025 года довести турпоток до 2 миллионов туристов в год.
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