https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html

В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция

В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция - РИА Новости, 28.12.2022

В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция

Подразделения туристической полиции могут появиться в курортных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы, это связано с ростом турпотока в республику,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:05

2022-12-28T15:05

2022-12-28T15:12

новости - туризм

россия

нальчик

приэльбрусье

кабардино-балкарская республика (кбр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151825/76/1518257683_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_fb1762b36a0f4918fd85d5258df4a005.jpg

НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Подразделения туристической полиции могут появиться в курортных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие годы, это связано с ростом турпотока в республику, сообщил министр внутренних дел региона Василий Павлов. "В перспективе, если такими темпами туристы будут к нам прибывать и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени. Она однозначно будет создана", - сказал Павлов в среду на пресс-конференции в Нальчике. Он добавил, что в этом году министерству в Приэльбрусье выделен земельный участок, где будет построено здание для МВД. "Там территория небольшая, максимум 10-15 сотрудников будет, чтобы они постоянно находились на территории поляны Азау", - пояснил министр. "Еще одна приятная новость – МВД России выделило нам денежные средства для строительства нового здания Эльбрусского ОМВД. Его мы начинаем строить в первом квартале 2023 года", - отметил Павлов. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1 миллион человек. За 9 месяцев 2022 года регион посетили 980 тысяч туристов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Власти республики поставили задачу до 2025 года довести турпоток до 2 миллионов туристов в год.

https://ria.ru/20221228/sochi-1841860507.html

https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html

россия

нальчик

приэльбрусье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, нальчик, приэльбрусье, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)