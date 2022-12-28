https://ria.ru/20221228/polimery-1841983145.html

Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции

Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции - РИА Новости, 28.12.2022

Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции

Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности полностью обеспечить... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:23

2022-12-28T17:23

2022-12-28T17:23

экономика

технологии

владимир путин

псковская область

россия

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ПСКОВ, 28 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности полностью обеспечить потребности российских компаний в полимерной продукции. Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. "Мы запускаем первую очередь <…> – это производство БОПЭТ-пленок. Это только часть этого промышленного кластера, в который уже проинвестировано более 10 миллиардов рублей. Вторая часть – еще 10 миллиардов рублей будет проинвестировано. Финансирование уже получено, и мы имеем возможность реализовывать второй этап… У нас планируется, что при полном выходе на 72 тысячи тонн пленки, это две линии, мы 100% закроем потребности наших отечественных потребителей, и не менее 30% мы планируем еще экспорта", - рассказал Сутягинский главе государства. Путин поинтересовался, чем отличается выпускаемая пленка от аналогичной российской продукции. Председатель совета директоров "Титана" в ответ назвал ее уникальной. "По барьерным свойствам ее аналога в российском производстве нет", - уточнил Сутягинский. Он добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволяет, в частности, увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных – до 46 месяцев. Сутягинский также рассказал главе государства об особенностях технологии производства полимерной продукции в ответ на вопрос Путина, в чем заключается ее "новаторская сущность". Также он проинформировал президента России, что государственная поддержка обеспечила проекту "великолепный старт".

https://ria.ru/20221204/importozameschenie-1836287237.html

https://ria.ru/20221228/zavod-1841936077.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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экономика, технологии, владимир путин, псковская область, россия