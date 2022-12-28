https://ria.ru/20221228/polimery-1841983145.html
Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции
Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции - РИА Новости, 28.12.2022
Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции
Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности полностью обеспечить... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:23
2022-12-28T17:23
2022-12-28T17:23
экономика
технологии
владимир путин
псковская область
россия
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ПСКОВ, 28 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности полностью обеспечить потребности российских компаний в полимерной продукции. Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. "Мы запускаем первую очередь <…> – это производство БОПЭТ-пленок. Это только часть этого промышленного кластера, в который уже проинвестировано более 10 миллиардов рублей. Вторая часть – еще 10 миллиардов рублей будет проинвестировано. Финансирование уже получено, и мы имеем возможность реализовывать второй этап… У нас планируется, что при полном выходе на 72 тысячи тонн пленки, это две линии, мы 100% закроем потребности наших отечественных потребителей, и не менее 30% мы планируем еще экспорта", - рассказал Сутягинский главе государства. Путин поинтересовался, чем отличается выпускаемая пленка от аналогичной российской продукции. Председатель совета директоров "Титана" в ответ назвал ее уникальной. "По барьерным свойствам ее аналога в российском производстве нет", - уточнил Сутягинский. Он добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволяет, в частности, увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных – до 46 месяцев. Сутягинский также рассказал главе государства об особенностях технологии производства полимерной продукции в ответ на вопрос Путина, в чем заключается ее "новаторская сущность". Также он проинформировал президента России, что государственная поддержка обеспечила проекту "великолепный старт".
https://ria.ru/20221204/importozameschenie-1836287237.html
https://ria.ru/20221228/zavod-1841936077.html
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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экономика, технологии, владимир путин, псковская область, россия
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Псковская область, Россия
Путину рассказали о планах импортозамещения в области полимерной продукции
Путину на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области рассказали о планах импортозамещения
ПСКОВ, 28 дек – РИА Новости. Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о возможности полностью обеспечить потребности российских компаний в полимерной продукции.
Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
"Мы запускаем первую очередь <…> – это производство БОПЭТ-пленок. Это только часть этого промышленного кластера, в который уже проинвестировано более 10 миллиардов рублей. Вторая часть – еще 10 миллиардов рублей будет проинвестировано. Финансирование уже получено, и мы имеем возможность реализовывать второй этап… У нас планируется, что при полном выходе на 72 тысячи тонн пленки, это две линии, мы 100% закроем потребности наших отечественных потребителей, и не менее 30% мы планируем еще экспорта", - рассказал Сутягинский главе государства.
Путин поинтересовался, чем отличается выпускаемая пленка от аналогичной российской продукции. Председатель совета директоров "Титана" в ответ назвал ее уникальной. "По барьерным свойствам ее аналога в российском производстве нет", - уточнил Сутягинский.
Он добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволяет, в частности, увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных – до 46 месяцев.
Сутягинский также рассказал главе государства об особенностях технологии производства полимерной продукции в ответ на вопрос Путина, в чем заключается ее "новаторская сущность".
Также он проинформировал президента России, что государственная поддержка обеспечила проекту "великолепный старт".