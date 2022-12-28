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Вильфанд спрогнозировал увеличение количества оттепелей в России

Вильфанд спрогнозировал увеличение количества оттепелей в России - РИА Новости, 28.12.2022

Вильфанд спрогнозировал увеличение количества оттепелей в России

Количество оттепелей зимой будет расти в России каждое десятилетие в связи с общим потеплением климата, это требует адаптации: из-за частых потеплений быстрее... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:51

2022-12-28T15:51

2022-12-28T15:51

общество

роман вильфанд

россия

москва

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Количество оттепелей зимой будет расти в России каждое десятилетие в связи с общим потеплением климата, это требует адаптации: из-за частых потеплений быстрее проседают здания, разрушается асфальт, заявил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Метеорологи - люди сухие, они не поддаются эмоциям, а изучают базы данных, архивы, и оказывается, что не было ещё ни одной суровой зимы, в которой ни разу было бы оттепели. Оттепель в умеренных широтах - это естественное событие. <…> [Однако] с каждым десятилетием количество оттепелей будет увеличиваться", - сказал он, отвечая на вопрос, почему снегопад в Москве этой зимой неоднократно сменялся оттепелями. По словам Вильфанда, последние годы частота потеплений увеличилось – летом такие периоды называются волнами жары, а зимой – оттепелями. "Это требует адаптации, нужно менять те структуры, которые формируют здания, асфальт, который сейчас существует. Частая оттепель приводит к разрушению этих покрытий. Нужно учитывать этот фактор, инвестировать, разрабатывать те материалы, которые будут ей подвержены", - подчеркнул учёный в ходе пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

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Евгения Нефедова

общество, роман вильфанд, россия, москва, гидрометцентр, новый год