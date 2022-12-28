https://ria.ru/20221228/podrostok-1841931847.html
В Уфе в подъезде дома нашли тело 15-летнего подростка
В Уфе в подъезде дома нашли тело 15-летнего подростка - РИА Новости, 28.12.2022
В Уфе в подъезде дома нашли тело 15-летнего подростка
Башкирские следователи устанавливают причину смерти девочки-подростка, которую нашли в подъезде дома в Уфе без видимых телесных повреждений - рядом с телом, по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:15
2022-12-28T15:15
2022-12-28T16:39
происшествия
уфа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Башкирские следователи устанавливают причину смерти девочки-подростка, которую нашли в подъезде дома в Уфе без видимых телесных повреждений - рядом с телом, по данным СМИ, лежал вейп и курительная жидкость.Как сообщает региональный СУСК, во вторник тело 15-летнего подростка "без видимых телесных повреждений" нашли в подъезде ее дома на улице Ферина в Уфе. По данным местной прессы, мертвую девочку обнаружили соседи, изо рта у подростка шла пена."Организована проверка. В настоящее время следователями и криминалистами совместно с полицейскими проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы и родители девушки, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются иные причины и условия", - говорится в релизе.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, при погибшей девочке действительно был вейп, однако для подростков это не редкость. Он добавил, что причины смерти школьницы еще не установлены.
https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841723372.html
уфа
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа
15:15 28.12.2022 (обновлено: 16:39 28.12.2022)
В Уфе в подъезде дома нашли тело 15-летнего подростка
СК устанавливает причину смерти девочки-подростка, которую нашли в подъезде дома в Уфе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости.
Башкирские следователи
устанавливают причину смерти девочки-подростка, которую нашли в подъезде дома в Уфе без видимых телесных повреждений - рядом с телом, по данным СМИ, лежал вейп и курительная жидкость.
Как сообщает региональный СУСК, во вторник тело 15-летнего подростка "без видимых телесных повреждений" нашли в подъезде ее дома на улице Ферина в Уфе. По данным местной прессы, мертвую девочку обнаружили соседи, изо рта у подростка шла пена.
"Организована проверка. В настоящее время следователями и криминалистами совместно с полицейскими проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы и родители девушки, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются иные причины и условия", - говорится в релизе.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, при погибшей девочке действительно был вейп, однако для подростков это не редкость. Он добавил, что причины смерти школьницы еще не установлены.