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Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/podderzhka-1842051364.html
Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году
Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году
Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил об изучении им потребностей украинской армии, отметив, что Франция... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:01
2022-12-28T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
себастьян лекорню
алексей резников
владимир зеленский
украина
франция
россия
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил об изучении им потребностей украинской армии, отметив, что Франция продолжит поддерживать ее в 2023 году. Как передает агентство Франс Пресс, в ходе первого визита на Украину Лекорню также провел встречу с Владимиром Зеленским, с которым обсудил военную поддержку Украины и возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Киеву. "Президенты (Владимир) Зеленский и (Эммануэль) Макрон попросили в январе сформировать предложения по пересмотру повестки военной помощи Франции Киеву", - передаёт СМИ слова французского министра. Лекорню отметил, что обсудил с Резниковым "тактические и стратегические вопросы" положения украинских войск, и напомнил, что Франция располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. Лекорню также сообщил, что Франция возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, себастьян лекорню, алексей резников, владимир зеленский, украина, франция, россия, нато, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Украина, Франция, Россия, НАТО, Twitter
22:01 28.12.2022
 
Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Глава Минобороны Франции Лекорню: военная поддержка Украины в 2023 году продолжится

© AP Photo / Michel EulerЛюди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Michel Euler
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил об изучении им потребностей украинской армии, отметив, что Франция продолжит поддерживать ее в 2023 году.
"Мой визит в Киев еще раз подтвердил военную поддержку Франции Украине, которую мы осуществляем с начала войны. С (главой минобороны Украины) Алексеем Резниковым мы изучили потребности украинской армии, чтобы продолжить эту поддержку в 2023 году", - написал министр в Twitter.
Как передает агентство Франс Пресс, в ходе первого визита на Украину Лекорню также провел встречу с Владимиром Зеленским, с которым обсудил военную поддержку Украины и возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Киеву. "Президенты (Владимир) Зеленский и (Эммануэль) Макрон попросили в январе сформировать предложения по пересмотру повестки военной помощи Франции Киеву", - передаёт СМИ слова французского министра.
Лекорню отметил, что обсудил с Резниковым "тактические и стратегические вопросы" положения украинских войск, и напомнил, что Франция располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. Лекорню также сообщил, что Франция возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву.
Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 23:41Специальная военная операция на Украине
Франция работает над новыми поставками гаубиц CAESAR Украине, заявил Макрон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСебастьян ЛекорнюАлексей РезниковВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияРоссияНАТОTwitter
 
 
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