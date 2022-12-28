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Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Минобороны Франции продолжит поддерживать Украину в 2023 году

Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил об изучении им потребностей украинской армии, отметив, что Франция... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:01

2022-12-28T22:01

2022-12-28T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил об изучении им потребностей украинской армии, отметив, что Франция продолжит поддерживать ее в 2023 году. Как передает агентство Франс Пресс, в ходе первого визита на Украину Лекорню также провел встречу с Владимиром Зеленским, с которым обсудил военную поддержку Украины и возможные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов Киеву. "Президенты (Владимир) Зеленский и (Эммануэль) Макрон попросили в январе сформировать предложения по пересмотру повестки военной помощи Франции Киеву", - передаёт СМИ слова французского министра. Лекорню отметил, что обсудил с Резниковым "тактические и стратегические вопросы" положения украинских войск, и напомнил, что Франция располагает фондом в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у французских производителей. Лекорню также сообщил, что Франция возьмет на себя ремонт военного оборудования, уже поставленного Киеву. Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, себастьян лекорню, алексей резников, владимир зеленский, украина, франция, россия, нато, twitter