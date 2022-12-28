https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841954907.html

Путин заявил о продолжении поддержки высокотехнологичных компаний

Путин заявил о продолжении поддержки высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 28.12.2022

Путин заявил о продолжении поддержки высокотехнологичных компаний

Власти продолжат содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будут создавать комфортные условия для работы инвесторов,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:16

2022-12-28T16:16

2022-12-28T16:25

экономика

владимир путин

россия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Власти продолжат содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будут создавать комфортные условия для работы инвесторов, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - сказал Путин во время запуска завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.

https://ria.ru/20221215/tekhnologii-1838958101.html

россия

псковская область

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экономика, владимир путин, россия, псковская область