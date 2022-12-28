https://ria.ru/20221228/plugi-1841935312.html

В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов

В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов - РИА Новости, 28.12.2022

В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов

Липецкий производитель сельхозтехники почти втрое увеличил выпуск плугов в рамках нацпроекта "Производительность труда", участником которого предприятие стало в РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:27

2022-12-28T15:27

2022-12-28T15:27

липецкая область

липецкая область

экономика

технологии

игорь артамонов

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934053_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cd5b023630d349a9d35f309a6eec7e62.jpg

ЛИПЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Липецкий производитель сельхозтехники почти втрое увеличил выпуск плугов в рамках нацпроекта "Производительность труда", участником которого предприятие стало в начале этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Специалисты завода пересмотрели процесс сборки плугов, в результате чего была определена эффективная последовательность выполнения операций, оптимизировано рабочее пространство, установлены правила пополнения мест хранения и размещения деталей на различных участках. Благодаря этому незавершенное производство сократилось на 70 процентов, время изготовления единицы изделия – на 74 процента.По словам Артамонова, результаты были достигнуты без каких-либо существенных инвестиций, за счет дозагрузки мощностей и ликвидации скрытых потерь. Улучшилось и качество сборки плугов. "Сейчас уже никому не нужно объяснять целесообразность участия в нацпроекте. Липецкие предприятия видят результат и включаются в процесс, который открывает перед ними новые перспективы", – отметил Артамонов. В регионе работают 76 предприятий, которые благодаря нацпроекту "Производительность труда" смогли добиться внушительных результатов.

https://ria.ru/20221222/zavod-1840514717.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, экономика, технологии, игорь артамонов, нацпроекты