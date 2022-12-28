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В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов - РИА Новости, 28.12.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов
В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов - РИА Новости, 28.12.2022
В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов
Липецкий производитель сельхозтехники почти втрое увеличил выпуск плугов в рамках нацпроекта "Производительность труда", участником которого предприятие стало в РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:27
2022-12-28T15:27
липецкая область
липецкая область
экономика
технологии
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Липецкий производитель сельхозтехники почти втрое увеличил выпуск плугов в рамках нацпроекта "Производительность труда", участником которого предприятие стало в начале этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Специалисты завода пересмотрели процесс сборки плугов, в результате чего была определена эффективная последовательность выполнения операций, оптимизировано рабочее пространство, установлены правила пополнения мест хранения и размещения деталей на различных участках. Благодаря этому незавершенное производство сократилось на 70 процентов, время изготовления единицы изделия – на 74 процента.По словам Артамонова, результаты были достигнуты без каких-либо существенных инвестиций, за счет дозагрузки мощностей и ликвидации скрытых потерь. Улучшилось и качество сборки плугов. "Сейчас уже никому не нужно объяснять целесообразность участия в нацпроекте. Липецкие предприятия видят результат и включаются в процесс, который открывает перед ними новые перспективы", – отметил Артамонов. В регионе работают 76 предприятий, которые благодаря нацпроекту "Производительность труда" смогли добиться внушительных результатов.
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липецкая область, экономика, технологии, игорь артамонов, нацпроекты
Липецкая область, Липецкая область, Экономика, Технологии, Игорь Артамонов, Нацпроекты
15:27 28.12.2022
 

В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиВ Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов
В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Липецкий производитель сельхозтехники почти втрое увеличил выпуск плугов в рамках нацпроекта "Производительность труда", участником которого предприятие стало в начале этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Специалисты завода пересмотрели процесс сборки плугов, в результате чего была определена эффективная последовательность выполнения операций, оптимизировано рабочее пространство, установлены правила пополнения мест хранения и размещения деталей на различных участках. Благодаря этому незавершенное производство сократилось на 70 процентов, время изготовления единицы изделия – на 74 процента.
По словам Артамонова, результаты были достигнуты без каких-либо существенных инвестиций, за счет дозагрузки мощностей и ликвидации скрытых потерь. Улучшилось и качество сборки плугов.
"Сейчас уже никому не нужно объяснять целесообразность участия в нацпроекте. Липецкие предприятия видят результат и включаются в процесс, который открывает перед ними новые перспективы", – отметил Артамонов.
В регионе работают 76 предприятий, которые благодаря нацпроекту "Производительность труда" смогли добиться внушительных результатов.
Завод дрожжей в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:25Липецкая область
Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство
 
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаТехнологииИгорь АртамоновНацпроекты
 
 
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