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В Кремле прокомментировали "мирный план Украины" - РИА Новости, 28.12.2022
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В Кремле прокомментировали "мирный план Украины"
В Кремле прокомментировали "мирный план Украины" - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле прокомментировали "мирный план Украины"
Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:12
2022-12-28T14:33
киев
украина
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — добавил представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по шагам к "возобновлению мира".Украинский лидер, обращаясь в середине ноября к участниками саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".Позднее газета The Wall Street Journal написала, что окружение Зеленского дорабатывает такой документ.В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.
https://ria.ru/20221228/kibervoyna-1841886357.html
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киев, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:12 28.12.2022 (обновлено: 14:33 28.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали "мирный план Украины"

Песков: мирного плана Украины не существует, Киев не говорит о признании новых регионов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — добавил представитель Кремля.
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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по шагам к "возобновлению мира".
Украинский лидер, обращаясь в середине ноября к участниками саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Позднее газета The Wall Street Journal написала, что окружение Зеленского дорабатывает такой документ.
В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.
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