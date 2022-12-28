13:12 28.12.2022 (обновлено: 14:33 28.12.2022)
В Кремле прокомментировали "мирный план Украины"
Песков: мирного плана Украины не существует, Киев не говорит о признании новых регионов
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — добавил представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по шагам к "возобновлению мира".
Украинский лидер, обращаясь в середине ноября к участниками саммита G20, озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Позднее газета The Wall Street Journal написала, что окружение Зеленского дорабатывает такой документ.
В понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит", предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.