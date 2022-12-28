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В Domino's Pizza допустили продажу российских активов - РИА Новости, 28.12.2022
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В Domino's Pizza допустили продажу российских активов
В Domino's Pizza допустили продажу российских активов - РИА Новости, 28.12.2022
В Domino's Pizza допустили продажу российских активов
Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего бизнеса в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:38
2022-12-28T16:38
экономика
россия
пицца
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего бизнеса в России, в том числе не исключает продажу российских активов, следует из пресс-релиза компании. "DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя продажу своих российских предприятий. В то время как работа над потенциальной сделкой продолжается, не может быть уверенности в ее результатах", - говорится в сообщении. В марте компания сообщила о приостановке инвестиций в РФ.
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экономика, россия, пицца
Экономика, Россия, пицца
16:38 28.12.2022
 
В Domino's Pizza допустили продажу российских активов

Компания DP Eurasia, франчайзи Domino's Pizza, не исключила продажу российских активов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКурьер службы доставки Domino's Pizza в Москве
Курьер службы доставки Domino's Pizza в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курьер службы доставки Domino's Pizza в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего бизнеса в России, в том числе не исключает продажу российских активов, следует из пресс-релиза компании.
"DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя продажу своих российских предприятий. В то время как работа над потенциальной сделкой продолжается, не может быть уверенности в ее результатах", - говорится в сообщении.
В марте компания сообщила о приостановке инвестиций в РФ.
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