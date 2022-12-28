https://ria.ru/20221228/pizza-1841962517.html

В Domino's Pizza допустили продажу российских активов

В Domino's Pizza допустили продажу российских активов - РИА Новости, 28.12.2022

В Domino's Pizza допустили продажу российских активов

Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего бизнеса в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:38

2022-12-28T16:38

2022-12-28T16:38

экономика

россия

пицца

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего бизнеса в России, в том числе не исключает продажу российских активов, следует из пресс-релиза компании. "DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в России. Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя продажу своих российских предприятий. В то время как работа над потенциальной сделкой продолжается, не может быть уверенности в ее результатах", - говорится в сообщении. В марте компания сообщила о приостановке инвестиций в РФ.

https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, пицца