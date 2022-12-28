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Умерла португальская певица Линда де Суза - РИА Новости, 28.12.2022
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Культура
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Умерла португальская певица Линда де Суза
Умерла португальская певица Линда де Суза - РИА Новости, 28.12.2022
Умерла португальская певица Линда де Суза
Певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, скончалась во Франции на 74-м году жизни, сообщило в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:43
2022-12-28T14:43
культура
франция
португалия
в мире
культура
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, скончалась во Франции на 74-м году жизни, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на агента исполнительницы. Де Суза родилась в 1948 году в Португалии, но с 1969 года проживала во Франции, где ее музыка была очень популярна в 1980-е годы. Она исполняла популярные песни и песни в стиле фолк на португальском и французском языках, кроме музыкальной карьеры также публиковала книги и снималась в кино. Ее автобиография "Картонный чемодан" (1984), в которой она описала свой непростой путь к карьере певицы, имела большой успех и была продана тиражом в 2 миллиона копий. За ней последовал ряд других романов, также имевших успех. В феврале 2022 года Де Суза была почетным гостем на приеме в Елисейском дворце, посвященном открытию перекрестного культурного года между Португалией и Францией.
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франция, португалия, в мире, культура
Культура, Франция, Португалия, В мире, Культура
14:43 28.12.2022
 
Умерла португальская певица Линда де Суза

Во Франции на 74-м году жизни умерла португальская певица Линда де Суза

© AFP 2022 / ERIC PIERMONTПортугальская певица Линда де Суза. 1985 год
Португальская певица Линда де Суза. 1985 год - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
Португальская певица Линда де Суза. 1985 год. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, скончалась во Франции на 74-м году жизни, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на агента исполнительницы.
"Популярная португальская певица скончалась сегодня утром в больнице в Нормандии от лёгочной недостаточности на фоне заражения коронавирусом", - сообщило СМИ.
Де Суза родилась в 1948 году в Португалии, но с 1969 года проживала во Франции, где ее музыка была очень популярна в 1980-е годы.
Она исполняла популярные песни и песни в стиле фолк на португальском и французском языках, кроме музыкальной карьеры также публиковала книги и снималась в кино.
Ее автобиография "Картонный чемодан" (1984), в которой она описала свой непростой путь к карьере певицы, имела большой успех и была продана тиражом в 2 миллиона копий. За ней последовал ряд других романов, также имевших успех.
В феврале 2022 года Де Суза была почетным гостем на приеме в Елисейском дворце, посвященном открытию перекрестного культурного года между Португалией и Францией.
 
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