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Умерла португальская певица Линда де Суза

Умерла португальская певица Линда де Суза - РИА Новости, 28.12.2022

Умерла португальская певица Линда де Суза

Певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, скончалась во Франции на 74-м году жизни, сообщило в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:43

2022-12-28T14:43

2022-12-28T14:43

культура

франция

португалия

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ПАРИЖ, 28 дек – РИА Новости. Певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, более известная как Линда де Суза, скончалась во Франции на 74-м году жизни, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на агента исполнительницы. Де Суза родилась в 1948 году в Португалии, но с 1969 года проживала во Франции, где ее музыка была очень популярна в 1980-е годы. Она исполняла популярные песни и песни в стиле фолк на португальском и французском языках, кроме музыкальной карьеры также публиковала книги и снималась в кино. Ее автобиография "Картонный чемодан" (1984), в которой она описала свой непростой путь к карьере певицы, имела большой успех и была продана тиражом в 2 миллиона копий. За ней последовал ряд других романов, также имевших успех. В феврале 2022 года Де Суза была почетным гостем на приеме в Елисейском дворце, посвященном открытию перекрестного культурного года между Португалией и Францией.

франция

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, португалия, в мире, культура