https://ria.ru/20221228/peregovory-1842065239.html
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:52
2022-12-28T23:52
2022-12-28T23:52
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в мире
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украина
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госдума рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. "Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины", - сказал Васильев журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
Глава фракции ЕР Васильев заявил, что переговоры с Украиной являются переговорами с США