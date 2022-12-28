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В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/peregovory-1842065239.html
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:52
2022-12-28T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир василев
владимир путин
украина
киев
сша
госдума рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. "Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины", - сказал Васильев журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше.
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украина
киев
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в мире, владимир василев, владимир путин, украина, киев, сша, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Василев, Владимир Путин, Украина, Киев, США, Госдума РФ, Единая Россия
23:52 28.12.2022
 
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной

Глава фракции ЕР Васильев заявил, что переговоры с Украиной являются переговорами с США

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкУкраинский и российский флаги
Украинский и российский флаги - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
"Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины", - сказал Васильев журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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