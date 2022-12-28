https://ria.ru/20221228/peregovory-1842065239.html

В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной

В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2022

В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной

Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:52

2022-12-28T23:52

2022-12-28T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир василев

владимир путин

украина

киев

сша

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры с Киевом являются переговорами с США, они будут возобновлены не желанием руководства Украины, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. "Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины", - сказал Васильев журналистам. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем лучше.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир василев, владимир путин, украина, киев, сша, госдума рф, единая россия