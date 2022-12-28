https://ria.ru/20221228/peregovory-1842061546.html

Минобороны Сирии назвало переговоры с Турцией в Москве позитивными

Минобороны Сирии назвало переговоры с Турцией в Москве позитивными - РИА Новости, 28.12.2022

Минобороны Сирии назвало переговоры с Турцией в Москве позитивными

Встреча министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве прошла в позитивном ключе, заявили в Министерстве обороны САР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:19

2022-12-28T23:19

2022-12-28T23:30

в мире

махмуд аббас

хулуси акар

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сирия

турция

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Встреча министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве прошла в позитивном ключе, заявили в Министерстве обороны САР."Сегодня в Москве при участии российской стороны состоялась встреча министра обороны Сирии и главы сирийской службы общей разведки с турецким министром обороны и главой турецкой разведки. Стороны обсудили ряд вопросов. Встреча прошла позитивно", — говорится в сообщении.Ранее в среду прошли трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842031182.html

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в мире, махмуд аббас, хулуси акар, москва, сирия, турция