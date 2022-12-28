Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/otdykh-1842056167.html
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 28.12.2022
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха
Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:37
2022-12-28T23:13
краснодарский край
херсонская область
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1735002109_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_79dceaf6fa6015e536c1f7d3da88bfde.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, постоянно проживающих в Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить в 2022 году Минпросвещения России на предоставление бюджетам республики Крым и Краснодарского края иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств республики Крым и Краснодарского края, возникающих при организации отдыха детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей (законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях республики Крым и Краснодарского края, бюджетные ассигнования в размере до 159715,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Отмечается, что на данные средства должен быть организован отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей. Уточняется, что Минпросвещения России должно обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета республики Крым и Краснодарского края путем соглашений не позднее 30 декабря 2022 года. Так ведомство осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств с предоставлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20221228/zhile-1842040719.html
краснодарский край
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1735002109_90:0:1911:1366_1920x0_80_0_0_d495b0e99adc653ec56aafc404ea54fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, херсонская область , россия, дети
Краснодарский край, Херсонская область , Россия, Дети
22:37 28.12.2022 (обновлено: 23:13 28.12.2022)
 
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха

Правительство выделит более 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха в Крыму

© Михаил МордасовДети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере
Дети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере
© Михаил Мордасов
Дети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, постоянно проживающих в Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минпросвещения России на предоставление бюджетам республики Крым и Краснодарского края иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств республики Крым и Краснодарского края, возникающих при организации отдыха детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей (законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях республики Крым и Краснодарского края, бюджетные ассигнования в размере до 159715,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что на данные средства должен быть организован отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей.
Уточняется, что Минпросвещения России должно обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета республики Крым и Краснодарского края путем соглашений не позднее 30 декабря 2022 года. Так ведомство осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств с предоставлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2023 года.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 20:29
Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье
 
Краснодарский крайХерсонская областьРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала