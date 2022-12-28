https://ria.ru/20221228/otdykh-1842056167.html

Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха

Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 28.12.2022

Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха

Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:37

2022-12-28T22:37

2022-12-28T23:13

краснодарский край

херсонская область

россия

дети

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, постоянно проживающих в Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить в 2022 году Минпросвещения России на предоставление бюджетам республики Крым и Краснодарского края иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств республики Крым и Краснодарского края, возникающих при организации отдыха детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей (законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях республики Крым и Краснодарского края, бюджетные ассигнования в размере до 159715,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Отмечается, что на данные средства должен быть организован отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей. Уточняется, что Минпросвещения России должно обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета республики Крым и Краснодарского края путем соглашений не позднее 30 декабря 2022 года. Так ведомство осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств с предоставлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221228/zhile-1842040719.html

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Евгения Нефедова

краснодарский край, херсонская область , россия, дети