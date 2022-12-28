22:37 28.12.2022 (обновлено: 23:13 28.12.2022)
Правительство выделит 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха
Правительство выделит более 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха в Крыму
© Михаил МордасовДети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере
© Михаил Мордасов
Дети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин в 2022 году выделит более 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию детского отдыха и оздоровления, размещения и питания родителей, постоянно проживающих в Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минпросвещения России на предоставление бюджетам республики Крым и Краснодарского края иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств республики Крым и Краснодарского края, возникающих при организации отдыха детей и их оздоровления, размещения и питания их родителей (законных представителей) и (или) сопровождающих их лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территориях республики Крым и Краснодарского края, бюджетные ассигнования в размере до 159715,6 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что на данные средства должен быть организован отдых и оздоровление не менее 3193 детей и не менее 236 родителей или законных представителей.
Уточняется, что Минпросвещения России должно обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета республики Крым и Краснодарского края путем соглашений не позднее 30 декабря 2022 года. Так ведомство осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств с предоставлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2023 года.