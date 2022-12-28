https://ria.ru/20221228/osago-1841861603.html

В Госдуму внесли законопроект о привязке ОСАГО к водителю

В Госдуму внесли законопроект о привязке ОСАГО к водителю - РИА Новости, 28.12.2022

В Госдуму внесли законопроект о привязке ОСАГО к водителю

Группа депутатов от ЛДПР во главе с замглавы фракции Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО к водителю, следует из РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:16

2022-12-28T12:16

2022-12-28T12:16

общество

ярослав нилов

авто

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с замглавы фракции Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО к водителю, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ наделяет автовладельцев правом выбирать, привязывать ли им полис ОСАГО к автомобилю или к водителю. "Сейчас такого выбора просто нет, что доставляет людям ощутимые неудобства и с организационной, и с финансовой точек зрения", - поясняет в своем телеграм-канале Нилов. Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, "позволит гражданам выбирать, какой вид договора обязательного страхования гражданской ответственности для них является наиболее практичным и экономически выгодным". Законопроектом предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО, который бы мог действовать в отношении любого автомобиля, находящегося во владении страхователя, если он соответствует типу, категории и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре. "Обладая данным страховым полисом, водитель будет вправе управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной страховом полисе", - поясняют разработчики. А при наличии доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного транспортного средства, категория которого совпадает с категорией автомобиля, указанного в договоре страхователя, такой страхователь будет вправе управлять транспортным средством без дополнительного внесения его в какой-либо страховой полис. Также предполагается, что на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность. "Более того, в случае продажи одного автомобиля, например, категории "А", и приобретения другого автомобиля той же категории страхователю не придется снова менять страховой полис и требовать от страховщика оставшуюся сумму страховой премии по прекращенному договору", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221206/osago-1836818582.html

https://ria.ru/20221219/zakon-1839706373.html

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общество, ярослав нилов, авто, лдпр, госдума рф, осаго