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Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/operatsiya-1841917718.html
Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров
Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022
Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров
Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:42
2022-12-28T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что "еще одна важнейшая цель специальной военной операции - недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:42 28.12.2022
 
Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей военной операции на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что "еще одна важнейшая цель специальной военной операции - недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности".
Военнослужащий МО России производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 12:41Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос о достижении цели по демилитаризации Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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