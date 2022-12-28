https://ria.ru/20221228/operatsiya-1841917718.html

Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров

Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2022

Россия намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил Лавров

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:42

2022-12-28T14:42

2022-12-28T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что "еще одна важнейшая цель специальной военной операции - недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840796746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр