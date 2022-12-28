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В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно
В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно
Большинство стран выступают против предложения Киева исключить Россию из Совбеза ООН, привело слова вице-канцлера МИД Эстонии Мярта Вольмера издание ERR. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:15
2022-12-28T16:05
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство стран выступают против предложения Киева исключить Россию из Совбеза ООН, привело слова вице-канцлера МИД Эстонии Мярта Вольмера издание ERR.Эстонский дипломат назвал этот вопрос бесперспективным."Предложение Киева было бы реализуемо, если бы многие страны думали так же, как Украина, что Россия получила статус члена вне процедуры. Однако нет государств, которые бы считали, что такая инициатива возможна и необходима", — указал Вольмер.Если подобная инициатива и прошла бы на голосование в Совете Безопасности, "то Россия, очевидно, заблокировала бы ее", посетовал вице-канцлер МИД Эстонии.На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. С такими заявлениями Киев выступает постоянно, но это невозможно по Уставу Всемирной организации. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 основополагающего документа, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов СБ, но Москва обладает в нем правом вето.Замглавы МИД Сергей Вершинин назвал украинскую инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов Совбеза.На постоянной основе в Совете Безопасности состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избирает Генеральная ассамблея на два года.
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в мире, россия, украина, киев, оон, эстония, сергей вершинин
В мире, Россия, Украина, Киев, ООН, Эстония, Сергей Вершинин
15:15 28.12.2022 (обновлено: 16:05 28.12.2022)
 
В МИД Эстонии признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно

В МИД Эстонии заявили, что большинство стран против идеи Киева исключить Россию из СБ ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большинство стран выступают против предложения Киева исключить Россию из Совбеза ООН, привело слова вице-канцлера МИД Эстонии Мярта Вольмера издание ERR.

"В данном случае нужно учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", — заявил он.

Эстонский дипломат назвал этот вопрос бесперспективным.
"Предложение Киева было бы реализуемо, если бы многие страны думали так же, как Украина, что Россия получила статус члена вне процедуры. Однако нет государств, которые бы считали, что такая инициатива возможна и необходима", — указал Вольмер.
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Если подобная инициатива и прошла бы на голосование в Совете Безопасности, "то Россия, очевидно, заблокировала бы ее", посетовал вице-канцлер МИД Эстонии.
На этой неделе украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и в целом исключить ее из организации. С такими заявлениями Киев выступает постоянно, но это невозможно по Уставу Всемирной организации. Участие России в Совбезе как постоянного члена закреплено в статье 23 основополагающего документа, а для внесения в него поправок потребовалась бы подпись всех постоянных членов СБ, но Москва обладает в нем правом вето.
Замглавы МИД Сергей Вершинин назвал украинскую инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов Совбеза.
На постоянной основе в Совете Безопасности состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избирает Генеральная ассамблея на два года.
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