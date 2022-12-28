https://ria.ru/20221228/obyazatelstva-1842046504.html

Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300

Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300 - РИА Новости, 28.12.2022

Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300

Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные комплексы С-300, Москва тщательно следит за выполнением... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:18

2022-12-28T21:18

2022-12-28T23:24

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

греция

украина

нато

зрк с-300

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные комплексы С-300, Москва тщательно следит за выполнением обязательств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Была история, когда они (С-300 - ред.) должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил - эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их (С-300 - ред.) передавать без нашего согласия", - добавил глава МИД РФ. По его словам, Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а "они сказали, что помнят об этом". "Мы тщательно следим за этого рода вещами. Особенно та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина", - отметил Лавров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/s-300-1840529568.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html

россия

греция

украина

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, греция, украина, нато, зрк с-300