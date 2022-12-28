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Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300 - РИА Новости, 28.12.2022
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Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300
Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300 - РИА Новости, 28.12.2022
Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300
Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные комплексы С-300, Москва тщательно следит за выполнением... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:18
2022-12-28T23:24
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
греция
украина
нато
зрк с-300
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные комплексы С-300, Москва тщательно следит за выполнением обязательств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Была история, когда они (С-300 - ред.) должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил - эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их (С-300 - ред.) передавать без нашего согласия", - добавил глава МИД РФ. По его словам, Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а "они сказали, что помнят об этом". "Мы тщательно следим за этого рода вещами. Особенно та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина", - отметил Лавров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221222/s-300-1840529568.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, греция, украина, нато, зрк с-300
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Греция, Украина, НАТО, ЗРК С-300
21:18 28.12.2022 (обновлено: 23:24 28.12.2022)
 
Греция заверила Россию, что не будет передавать другим странам С-300

Лавров: Греция заявила, что помнит об обязательствах не передавать другим странам С-300

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Греция заверила Россию, что помнит об обязательствах не передавать другим странам зенитные ракетные комплексы С-300, Москва тщательно следит за выполнением обязательств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вот тут недавно прошла информация о том, что, скажем, Греция собирается передать Украине свои С-300. Мы поручили нашему послу, он обратился в министерство иностранных дел Греции, министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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"Была история, когда они (С-300 - ред.) должны были быть доставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать все, чтобы этого не допустить. Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, и в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил - эти системы купила Греция. Но по контракту, который обеспечил эту сделку, Греция не имеет право никому их (С-300 - ред.) передавать без нашего согласия", - добавил глава МИД РФ.
По его словам, Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а "они сказали, что помнят об этом".
"Мы тщательно следим за этого рода вещами. Особенно та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается и большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора. Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина", - отметил Лавров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияГрецияУкраинаНАТОЗРК С-300
 
 
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