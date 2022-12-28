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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:35
2022-12-28T23:35
2022-12-28T23:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили по трем районам Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство также заявило, что спустя шесть минут по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено еще четыре снаряда. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра