https://ria.ru/20221228/obstrel-1842048731.html

Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 28.12.2022

Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:40

2022-12-28T21:40

2022-12-28T21:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР. Ранее сообщалось о погибшей женщине и получившем ранение мужчине в результате обстрела этого района. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района Донецка число раненых возросло до двух человек, еще одна мирная жительница погибла", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецк

куйбышевский район

украина

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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший. 2022-12-28T21:40 true PT0M45S

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происшествия, донецк, куйбышевский район, украина