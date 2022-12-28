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Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1842048731.html
Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 28.12.2022
Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух
Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:40
2022-12-28T21:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР. Ранее сообщалось о погибшей женщине и получившем ранение мужчине в результате обстрела этого района. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района Донецка число раненых возросло до двух человек, еще одна мирная жительница погибла", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
донецк
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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший.
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происшествия, донецк, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Украина
21:40 28.12.2022
 
Число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

Штаб ДНР: число раненых при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до двух

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, возросло до двух, сообщил штаб обороны ДНР.
Ранее сообщалось о погибшей женщине и получившем ранение мужчине в результате обстрела этого района.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района Донецка число раненых возросло до двух человек, еще одна мирная жительница погибла", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районУкраина
 
 
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