https://ria.ru/20221228/obstrel-1842041996.html

При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина

При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина - РИА Новости, 28.12.2022

При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:40

2022-12-28T20:40

2022-12-28T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Ранее сообщалось о раненном в результате обстрела мужчине в этом районе. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Куйбышевского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html

донецк

куйбышевский район

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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший. 2022-12-28T20:40 true PT0M45S

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в мире, донецк, куйбышевский район, украина