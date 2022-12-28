https://ria.ru/20221228/obstrel-1842041996.html
При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина
При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина - РИА Новости, 28.12.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:40
2022-12-28T20:40
2022-12-28T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Ранее сообщалось о раненном в результате обстрела мужчине в этом районе. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Куйбышевского района Донецка погибла женщина и ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html
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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший.
2022-12-28T20:40
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в мире, донецк, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Украина
20:40 28.12.2022 (обновлено: 21:32 28.12.2022)
При обстреле украинскими войсками Донецка погибла женщина
Штаб ДНР: при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка погибла женщина