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Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО
Украинские войска в 16.00 выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:16
2022-12-28T16:16
2022-12-28T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО