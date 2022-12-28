Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841954791.html
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО
Украинские войска в 16.00 выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:16
2022-12-28T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69e77a3523ad83076e6dd1a4918492c0.jpg
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a483963259a3b6480ad05547a9743fd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
16:16 28.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку ракеты из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Военнослужащий ВС России запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 16:10Специальная военная операция на Украине
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала