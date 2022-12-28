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ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841934857.html
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:25
2022-12-28T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/armiya-1841806477.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Украина, НАТО
15:25 28.12.2022
 
ВСУ снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкУкраинаНАТО
 
 
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