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ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:45
2022-12-28T13:45
2022-12-28T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
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нато
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях на данный момент ничего не известно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, петровский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще шесть снарядов