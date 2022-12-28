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ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841893929.html
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:45
2022-12-28T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях на данный момент ничего не известно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, петровский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО
13:45 28.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк со стороны ВСУ
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
О последствиях на данный момент ничего не известно.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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