https://ria.ru/20221228/obstrel-1841875404.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая и селам Яковлевка и Минеральное два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:52

2022-12-28T12:52

2022-12-28T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая и селам Яковлевка и Минеральное два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Яковлевке в 11:30."Выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.Десять минут спустя под огонь попало Минеральное — туда прилетели шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. А в 11:45 и 12:30 последовал обстрел Ясиноватой — в общей сложности 12 таких же снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.0

https://ria.ru/20221228/obstrel-1841811412.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины