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Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841875404.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая и селам Яковлевка и Минеральное два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:52
2022-12-28T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая и селам Яковлевка и Минеральное два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Яковлевке в 11:30."Выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.Десять минут спустя под огонь попало Минеральное — туда прилетели шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. А в 11:45 и 12:30 последовал обстрел Ясиноватой — в общей сложности 12 таких же снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.0
https://ria.ru/20221228/obstrel-1841811412.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
12:52 28.12.2022 (обновлено: 13:20 28.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Яковлевку, Минеральное и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Ясиноватая и селам Яковлевка и Минеральное два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Яковлевке в 11:30.
"Выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Десять минут спустя под огонь попало Минеральное — туда прилетели шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. А в 11:45 и 12:30 последовал обстрел Ясиноватой — в общей сложности 12 таких же снарядов.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 09:19Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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