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ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 212 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:19
2022-12-28T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
09:19 28.12.2022
 
ВСУ обстреляли территорию ДНР 35 раз за сутки

Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию региона 35 раз

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 212 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 212 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 25 обстрелов.
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