https://ria.ru/20221228/obraschenie-1841887430.html

Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина

Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина - РИА Новости, 28.12.2022

Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина

Кремль никогда не рассказывает, как и когда записывается новогоднее обращение президента, но глава государства Владимир Путин традиционно в полночь обратится к... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:24

2022-12-28T13:24

2022-12-28T13:24

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владимир путин

новый год

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кремль никогда не рассказывает, как и когда записывается новогоднее обращение президента, но глава государства Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли отличаться это новогоднее поздравление от предыдущего из-за проведения СВО. Он добавил, что никаких изменений в связи с проведением специальной военной операции в фоне, на котором будет записано новогоднее обращение президента, не планируется. "Мы признательны за предложение помощи, но, слава богу, пока справляемся", - сказал Песков на вопрос, нужна ли помощь в подготовке обращения.По традиции, поздравление главы государства начинается 31 декабря в 23.55. Сразу после обращения президента телевидение транслирует сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн. В своем обращении он подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет граждан своей страны с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841589362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, новый год, дмитрий песков, политика