https://ria.ru/20221228/obluchenie-1842058193.html

В Минске опровергли фейки об облучении персонала Белорусской АЭС

В Минске опровергли фейки об облучении персонала Белорусской АЭС - РИА Новости, 28.12.2022

В Минске опровергли фейки об облучении персонала Белорусской АЭС

Минэнерго Белоруссии заявило, что появившиеся в соцсетях сообщения о якобы облучении в апреле персонала на Белорусской АЭС являются фейками. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:55

2022-12-28T22:55

2022-12-28T22:55

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии заявило, что появившиеся в соцсетях сообщения о якобы облучении в апреле персонала на Белорусской АЭС являются фейками. Ранее в телеграм-канале "Еврорадио" (ресурс признан экстремистским в Белоруссии, заблокирован в республике и в РФ) появилась информация о том, что в апреле текущего года произошло облучение персонала Белорусской АЭС. Якобы об этом стало известно в результате утечки информации о письме с соответствующей темой из системы обращений в госорганы Белоруссии. При этом в сообщениях утверждалось, что якобы инцидент совпал с официальным объявлением о проведении планово-предупредительного ремонта на станции. "Информация об облучении персонала на БелАЭС является фейковой", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Подчеркивается, что появившиеся в отдельных телеграм-каналах сообщения не соответствуют действительности. "Многоуровневые системы автоматической защиты, действующие на станции, обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм", - подчеркивается в сообщении. В минэнерго Белоруссии отметили, что "все работы в рамках планово-предупредительного ремонта, в том числе частичная перегрузка свежего ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС, проводились со строгим соблюдением установленных надзорными органами требований и международных норм". "Эти технологические работы выполнены в штатном режиме", - констатировали в пресс-службе ведомства. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. С конца апреля 2022 года первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте и 9 ноября был включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщал ранее вице-премьер республики Петр Пархомчик.

https://ria.ru/20221226/dialog-1841536912.html

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Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, россия, минск, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)