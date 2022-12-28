https://ria.ru/20221228/novgorod-1841902377.html
Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля
Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля - РИА Новости, 28.12.2022
Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля
В Великом Новгороде завершилась двухлетняя реставрация внутренних стен кремля, боевого хода и ремонт инженерных сетей электроснабжения, сообщает Минкультуры РФ. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:01
2022-12-28T15:01
2022-12-28T15:01
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Великом Новгороде завершилась двухлетняя реставрация внутренних стен кремля, боевого хода и ремонт инженерных сетей электроснабжения, сообщает Минкультуры РФ. В ходе работ была обнаружена внутристенная лестница. Ученые "предполагают, что когда-то она соединяла боевой ход и пристройку к Златоустовской башне, где сейчас располагается администрация Новгородского музея-заповедника. Упоминание этой лестницы раньше не встречалось в документах. Теперь ее предстоит изучать специалистам", рассказали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что маршрут по боевому ходу кремля теперь снова доступен для посетителей, кроме того, увеличилась безопасность и комфортность посещения памятника архитектуры. "Появились новые мостки и ограждения, крыша над новой деревянной лестницей из бревен, выполнены электроосвещение боевого хода и архитектурно-художественная подсветка кремля", — добавили в ведомстве.Реставрация и ремонт проводились на предоставленную министерством субсидию из федерального бюджета. Как отметили в ведомстве, решение о реставрации было принято в 2020 году после обрушения фрагмента кирпичной облицовки. Ансамбль Новгородского кремля является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Новгородского музея-заповедника.
https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, великий новгород, юнеско, реставрация, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Россия, Великий Новгород, ЮНЕСКО, Реставрация, Новости - Туризм
Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля
Минкульт: Завершена двухлетняя реставрация внутренних стен Новгородского кремля
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Великом Новгороде завершилась двухлетняя реставрация внутренних стен кремля, боевого хода и ремонт инженерных сетей электроснабжения, сообщает Минкультуры РФ.
В ходе работ была обнаружена внутристенная лестница.
Ученые "предполагают, что когда-то она соединяла боевой ход и пристройку к Златоустовской башне, где сейчас располагается администрация Новгородского музея-заповедника. Упоминание этой лестницы раньше не встречалось в документах. Теперь ее предстоит изучать специалистам", рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что маршрут по боевому ходу кремля теперь снова доступен для посетителей, кроме того, увеличилась безопасность и комфортность посещения памятника архитектуры.
"Появились новые мостки и ограждения, крыша над новой деревянной лестницей из бревен, выполнены электроосвещение боевого хода и архитектурно-художественная подсветка кремля", — добавили в ведомстве.
Реставрация и ремонт проводились на предоставленную министерством субсидию из федерального бюджета. Как отметили в ведомстве, решение о реставрации было принято в 2020 году после обрушения фрагмента кирпичной облицовки.
Ансамбль Новгородского кремля является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Новгородского музея-заповедника.