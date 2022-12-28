https://ria.ru/20221228/novgorod-1841902377.html

Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля

Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля - РИА Новости, 28.12.2022

Завершена реставрация внутренних стен Новгородского кремля

В Великом Новгороде завершилась двухлетняя реставрация внутренних стен кремля, боевого хода и ремонт инженерных сетей электроснабжения, сообщает Минкультуры РФ. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:01

2022-12-28T15:01

2022-12-28T15:01

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Великом Новгороде завершилась двухлетняя реставрация внутренних стен кремля, боевого хода и ремонт инженерных сетей электроснабжения, сообщает Минкультуры РФ. В ходе работ была обнаружена внутристенная лестница. Ученые "предполагают, что когда-то она соединяла боевой ход и пристройку к Златоустовской башне, где сейчас располагается администрация Новгородского музея-заповедника. Упоминание этой лестницы раньше не встречалось в документах. Теперь ее предстоит изучать специалистам", рассказали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что маршрут по боевому ходу кремля теперь снова доступен для посетителей, кроме того, увеличилась безопасность и комфортность посещения памятника архитектуры. "Появились новые мостки и ограждения, крыша над новой деревянной лестницей из бревен, выполнены электроосвещение боевого хода и архитектурно-художественная подсветка кремля", — добавили в ведомстве.Реставрация и ремонт проводились на предоставленную министерством субсидию из федерального бюджета. Как отметили в ведомстве, решение о реставрации было принято в 2020 году после обрушения фрагмента кирпичной облицовки. Ансамбль Новгородского кремля является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Новгородского музея-заповедника.

https://ria.ru/20221209/restavratsiya-1837451947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, великий новгород, юнеско, реставрация, новости - туризм