Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК
Еврокомиссия: в ЕС действует эмбарго на нефть из России, лимит цены на него не влияет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота", прокомментировал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК).
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
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"Мы видели сообщения прессы об указе, принятом российскими властями", - сообщил представитель Еврокомиссии на просьбу прокомментировать решение РФ по экспорту нефти.
"Уже в июне ЕС принял полный запрет на импорт всей российской морской сырой нефти и нефтепродуктов. Это покрывало 90% импорта нефти из России, который у нас был на тот момент. Полное импортное эмбарго ЕС осталось не затронутым ограничением цены на нефть, определенным G7 в начале декабря", - продолжил представитель ЕК.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные ограничения стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели лимит цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.