https://ria.ru/20221228/neft-1841990780.html

Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК

Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 28.12.2022

Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК

Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота",... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:41

2022-12-28T17:41

2022-12-28T17:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота", прокомментировал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК). Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. "Мы видели сообщения прессы об указе, принятом российскими властями", - сообщил представитель Еврокомиссии на просьбу прокомментировать решение РФ по экспорту нефти. "Уже в июне ЕС принял полный запрет на импорт всей российской морской сырой нефти и нефтепродуктов. Это покрывало 90% импорта нефти из России, который у нас был на тот момент. Полное импортное эмбарго ЕС осталось не затронутым ограничением цены на нефть, определенным G7 в начале декабря", - продолжил представитель ЕК. С 5 декабря вступили в силу нефтяные ограничения стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели лимит цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221228/putin-1841945348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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