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Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 28.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221228/neft-1841990780.html
Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК
Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 28.12.2022
Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК
Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота",... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:41
2022-12-28T17:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
еврокомиссия
евросоюз
россия
g7
в мире
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота", прокомментировал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК). Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. "Мы видели сообщения прессы об указе, принятом российскими властями", - сообщил представитель Еврокомиссии на просьбу прокомментировать решение РФ по экспорту нефти. "Уже в июне ЕС принял полный запрет на импорт всей российской морской сырой нефти и нефтепродуктов. Это покрывало 90% импорта нефти из России, который у нас был на тот момент. Полное импортное эмбарго ЕС осталось не затронутым ограничением цены на нефть, определенным G7 в начале декабря", - продолжил представитель ЕК. С 5 декабря вступили в силу нефтяные ограничения стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели лимит цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221228/putin-1841945348.html
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, россия, g7, в мире, цены на нефть, нефть, санкции, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, G7, В мире, Цены на нефть, Нефть, Санкции, Санкции в отношении России
17:41 28.12.2022
 
Лимит цены на нефть из России не затрагивает эмбарго ЕС, заявили в ЕК

Еврокомиссия: в ЕС действует эмбарго на нефть из России, лимит цены на него не влияет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Лимит цены на нефть из России, согласованный, в том числе, странами G7, не затрагивает действующее эмбарго Евросоюза на закупки российского "черного золота", прокомментировал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК).
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:53
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"Мы видели сообщения прессы об указе, принятом российскими властями", - сообщил представитель Еврокомиссии на просьбу прокомментировать решение РФ по экспорту нефти.
"Уже в июне ЕС принял полный запрет на импорт всей российской морской сырой нефти и нефтепродуктов. Это покрывало 90% импорта нефти из России, который у нас был на тот момент. Полное импортное эмбарго ЕС осталось не затронутым ограничением цены на нефть, определенным G7 в начале декабря", - продолжил представитель ЕК.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные ограничения стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели лимит цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:48
Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзРоссияG7В миреЦены на нефтьНефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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