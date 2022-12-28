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Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV - РИА Новости, 28.12.2022
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Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV
Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV - РИА Новости, 28.12.2022
Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV
Австрийский концерн OMV не затронут ответными мерами РФ на лимит цен на нефть, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:48
2022-12-28T13:48
экономика
цены на нефть
россия
omv
санкции в отношении россии
нефть
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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Австрийский концерн OMV не затронут ответными мерами РФ на лимит цен на нефть, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "OMV не затронут этим", - пояснили в пресс-службе, добавив, что со второго квартала текущего года концерн "не перерабатывает российскую сырую нефть на своих НПЗ". Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Эти новости не привели к резким движениям на рынке, и цены на нефть сегодня слабо колеблются. Аналитик Mizuho Bank Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что российская реакция на потолок цен была в значительной степени ожидаема рынком.
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экономика, цены на нефть, россия, omv, санкции в отношении россии, нефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, OMV, Санкции в отношении России, Нефть
13:48 28.12.2022
 
Ответные меры России на лимит цен на нефть не затронули концерн OMV

OMV: концерн не перерабатывает нефть из России, ответные меры на лимит цен его не касаются

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Австрийский концерн OMV не затронут ответными мерами РФ на лимит цен на нефть, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"OMV не затронут этим", - пояснили в пресс-службе, добавив, что со второго квартала текущего года концерн "не перерабатывает российскую сырую нефть на своих НПЗ".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:20
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Эти новости не привели к резким движениям на рынке, и цены на нефть сегодня слабо колеблются. Аналитик Mizuho Bank Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что российская реакция на потолок цен была в значительной степени ожидаема рынком.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияOMVСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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