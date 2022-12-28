13:20 28.12.2022 (обновлено: 13:40 28.12.2022)
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
Песков: указ об ответе России на потолок цен распространяется и на действующие контракты
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок цен", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется", - сообщил Песков.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.