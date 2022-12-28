https://ria.ru/20221228/neft-1841885707.html

В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти

В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти - РИА Новости, 28.12.2022

В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти

Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:20

2022-12-28T13:20

2022-12-28T13:40

экономика

владимир путин

нефть

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок цен", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется", - сообщил Песков.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221227/otvet-1841547139.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, нефть, санкции в отношении россии, санкции