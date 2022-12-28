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В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти - РИА Новости, 28.12.2022
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В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:20
2022-12-28T13:40
экономика
владимир путин
нефть
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок цен", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется", - сообщил Песков.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
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экономика, владимир путин, нефть, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Владимир Путин, Нефть, Санкции в отношении России, Санкции
13:20 28.12.2022 (обновлено: 13:40 28.12.2022)
 
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти

Песков: указ об ответе России на потолок цен распространяется и на действующие контракты

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об ответе России на "потолок цен" нефти распространяется и на действующие контракты, если там есть ссылка на данный "потолок цен", сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если там содержится ссылка на некий "потолок цены", то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется", - сообщил Песков.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 05:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаВладимир ПутинНефтьСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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