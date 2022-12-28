https://ria.ru/20221228/navoz-1841881586.html

Якутский скульптор-самоучка слепил символ года из навоза

Якутский скульптор-самоучка слепил символ года из навоза - РИА Новости, 28.12.2022

Якутский скульптор-самоучка слепил символ года из навоза

Житель якутского села Михаил Боппосов рассказал РИА Новости, что сделал из навоза 2-метрового кролика - символ наступающего года, работать было сложно из-за... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:10

2022-12-28T13:10

2022-12-28T14:01

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Житель якутского села Михаил Боппосов рассказал РИА Новости, что сделал из навоза 2-метрового кролика - символ наступающего года, работать было сложно из-за "теплой" погоды - на улице всего минус 30 градусов. Скульптору помогли братья Иван и Иннокентий. По словам Боппосова, сам он уже второй год из-за болезни не содержит коров, так что строительный материал брал у родственника, проживающего по соседству. "Как и полагается, символ 2023 года - кролика - мы сделали в родном селе Уолба. Двухметровая скульптура механизирована – кролик играет на барабане. Конструкцию подготовили вовремя, так что успели вовремя презентовать односельчанам. Это моя 12-я по счету работа. По идее, уже все символы года сделал. В следующем году подумаю, надо ли продолжить традицию и слепить дракона", - рассказал скульптор. Он отметил, что лучше всего работается в сильные морозы. "Погода в настоящее время недостаточно холодна, это затрудняет процесс лепки. Когда на улице минус 45 градусов мороза, навоз быстро мерзнет, а сегодня у нас минус 28-30 градусов", - рассказал он. Мастер жалуется, что некоторые люди ради хайпа с помощью фотошопа пририсовывают на снимках совершенно другие фигуры. "Как-то к нам в село приехала машина с репортерами. Искали ракету из навоза. Узнав о том, что это ложь, развернулись обратно", - рассказал он.

https://ria.ru/20221217/skulptury-1839464856.html

https://ria.ru/20220727/niderlandy-1805339033.html

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Заяц из навоза, или Символ года в исполнении якутского умельца Заяц из навоза, или Символ года в исполнении якутского умельца 2022-12-28T13:10 true PT0M13S

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общество, республика саха (якутия)