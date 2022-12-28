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В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом

В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом - РИА Новости, 28.12.2022

В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом

Уголовное дело возбуждено в Калуге после нападения мужчины на незнакомую ему женщину, которой он порезал канцелярским ножом лицо, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:00

2022-12-28T12:00

2022-12-28T12:11

калуга

калужская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калуге после нападения мужчины на незнакомую ему женщину, которой он порезал канцелярским ножом лицо, сообщила журналистам прокуратура региона. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений женщине на перекрёстке улицы Никитина и улицы Фридриха Энгельса города Калуги", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 24 декабря. Предварительно установлено, что "33-летний мужчина, используя в качестве оружия канцелярский нож, нанес удары ножом в лицо 31-летний незнакомой женщине". Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование дела находится на контроле в прокуратуре города, отмечает ведомство.Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона, женщина была госпитализирована в областную больницу, вся необходимая помощь ей оказана, проведено лечение, в ближайшие дни будет выписана из лечебного учреждения

https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html

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Екатерина Зайцева

калуга, калужская область, происшествия