https://ria.ru/20221228/napadenie-1841855347.html
В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом
В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом - РИА Новости, 28.12.2022
В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом
Уголовное дело возбуждено в Калуге после нападения мужчины на незнакомую ему женщину, которой он порезал канцелярским ножом лицо, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:00
2022-12-28T12:00
2022-12-28T12:11
калуга
калужская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калуге после нападения мужчины на незнакомую ему женщину, которой он порезал канцелярским ножом лицо, сообщила журналистам прокуратура региона. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений женщине на перекрёстке улицы Никитина и улицы Фридриха Энгельса города Калуги", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 24 декабря. Предварительно установлено, что "33-летний мужчина, используя в качестве оружия канцелярский нож, нанес удары ножом в лицо 31-летний незнакомой женщине". Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование дела находится на контроле в прокуратуре города, отмечает ведомство.Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона, женщина была госпитализирована в областную больницу, вся необходимая помощь ей оказана, проведено лечение, в ближайшие дни будет выписана из лечебного учреждения
https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, происшествия
Калуга, Калужская область, Происшествия
12:00 28.12.2022 (обновлено: 12:11 28.12.2022)
В Калуге мужчина порезал лицо женщине канцелярским ножом
В Калуге возбудили дело против мужчины, порезавшего лицо женщине канцелярским ножом
РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Калуге после нападения мужчины на незнакомую ему женщину, которой он порезал канцелярским ножом лицо, сообщила
журналистам прокуратура региона.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений женщине на перекрёстке улицы Никитина и улицы Фридриха Энгельса города Калуги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел 24 декабря. Предварительно установлено, что "33-летний мужчина, используя в качестве оружия канцелярский нож, нанес удары ножом в лицо 31-летний незнакомой женщине".
Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование дела находится на контроле в прокуратуре города, отмечает ведомство.
Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона, женщина была госпитализирована в областную больницу, вся необходимая помощь ей оказана, проведено лечение, в ближайшие дни будет выписана из лечебного учреждения