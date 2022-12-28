Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/nalog-1842035498.html
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии
Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:51
2022-12-28T19:51
специальная военная операция на украине
экономика
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. "Настал момент, когда мы раз и навсегда должны провести честный разговор с бизнесом и обществом - ввести правила, чтобы налоги платили все. Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", - сказал Шурма в эфире телемарафона "Рада". С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_169:0:2392:1667_1920x0_80_0_0_e9edb91be7e91c5271450a053467a47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Владимир Зеленский, Украина
19:51 28.12.2022
 
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии

Замруководителя офиса Зеленского: решается вопрос введения налога на финансирование армии

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
"Настал момент, когда мы раз и навсегда должны провести честный разговор с бизнесом и обществом - ввести правила, чтобы налоги платили все. Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", - сказал Шурма в эфире телемарафона "Рада".
С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала