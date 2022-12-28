https://ria.ru/20221228/nalog-1842035498.html

Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии

Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии - РИА Новости, 28.12.2022

Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии

Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:51

2022-12-28T19:51

2022-12-28T19:51

специальная военная операция на украине

экономика

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. "Настал момент, когда мы раз и навсегда должны провести честный разговор с бизнесом и обществом - ввести правила, чтобы налоги платили все. Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", - сказал Шурма в эфире телемарафона "Рада". С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир зеленский, украина