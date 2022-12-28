https://ria.ru/20221228/nalog-1842035498.html
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии
Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:51
2022-12-28T19:51
2022-12-28T19:51
специальная военная операция на украине
экономика
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. "Настал момент, когда мы раз и навсегда должны провести честный разговор с бизнесом и обществом - ввести правила, чтобы налоги платили все. Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", - сказал Шурма в эфире телемарафона "Рада". С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Владимир Зеленский, Украина
Власти Украины хотят ввести налог на финансирование армии
Замруководителя офиса Зеленского: решается вопрос введения налога на финансирование армии
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вопрос введения нового налога на финансирование войск рассматривают на Украине, заявил в среду заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
"Настал момент, когда мы раз и навсегда должны провести честный разговор с бизнесом и обществом - ввести правила, чтобы налоги платили все. Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас", - сказал Шурма в эфире телемарафона "Рада".
С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.