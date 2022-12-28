https://ria.ru/20221228/murashko-1841875915.html

Мурашко рассказал о восстановительных работах в новых регионах

Мурашко рассказал о восстановительных работах в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2022

Мурашко рассказал о восстановительных работах в новых регионах

Восстановительные работы ведутся в 172 медицинских организациях новых регионов России, поставляются также лекарства и машины скорой помощи, заявил министр... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:53

2022-12-28T12:53

2022-12-28T12:53

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

донецк

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстановительные работы ведутся в 172 медицинских организациях новых регионов России, поставляются также лекарства и машины скорой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В конце ноября глава Минздрава сообщал, что в новых регионах России работают более 450 медицинских организаций, на 132 из них идут восстановительные работы. "В 172 медицинских организациях в четырех новых субъектах ведутся восстановительные работы. В Мариуполе, Донецке, в Херсонской области и Запорожье появляется новое оборудование, поставляются лекарства, машины скорой помощи, которых в 2022 году было поставлено более 380", - сказал Мурашко на закрытом показе документального фильма о работе врачей на Донбассе "Диагноз: жизнь". Он отметил, что рядом с коллегами из Донецка, Луганска, Запорожской, Херсонской областей работают врачи из федеральных центров, в том числе 450 человек сегодня проводят профилактические осмотры у маленьких детей. "Хотел бы сегодня поблагодарить своих коллег, которые днями и ночами спасают жизни. Вы те врачи, которые прошли тяжелые минуты оказания медицинской помощи под обстрелами. Все меняется в лучшую сторону. Я надеюсь, что мы восстановим медицину в новых регионах. Мы точно знаем, что все федеральные, региональные центры, врачи из любого субъекта РФ готовы прийти на помощь", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221223/zdravookhranenie-1840745270.html

https://ria.ru/20221227/maski-1841775026.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, донецк, херсонская область