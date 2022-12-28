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Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ
Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ - РИА Новости, 28.12.2022
Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте изображения с историческими деятелями, героями... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
общество
андрей турчак
россия
единая россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте изображения с историческими деятелями, героями спецоперации и Великой Отечественной войны. "В этой связи, предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное к данным учебным заведениям или населенным пунктам. Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев. Знаем, что в регионах эта работа уже ведётся, нужно это делать повсеместно", - сказал Турчак на совещании по по программе капремонта школ. Он добавил, что правильно, чтобы в городах и поселках России люди знали о героях спецоперации и их подвигах.
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общество, андрей турчак, россия, единая россия, образование - общество
Общество, Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Образование - Общество
Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ
Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады и стены школ