https://ria.ru/20221228/muraly-1841826841.html

Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ

Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ - РИА Новости, 28.12.2022

Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте изображения с историческими деятелями, героями... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:30

2022-12-28T10:30

2022-12-28T10:30

общество

андрей турчак

россия

единая россия

образование - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте изображения с историческими деятелями, героями спецоперации и Великой Отечественной войны. "В этой связи, предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное к данным учебным заведениям или населенным пунктам. Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев. Знаем, что в регионах эта работа уже ведётся, нужно это делать повсеместно", - сказал Турчак на совещании по по программе капремонта школ. Он добавил, что правильно, чтобы в городах и поселках России люди знали о героях спецоперации и их подвигах.

https://ria.ru/20221221/propaganda-1840158775.html

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общество, андрей турчак, россия, единая россия, образование - общество