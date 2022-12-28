https://ria.ru/20221228/most-1842033034.html

Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области

Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области

Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:37

2022-12-28T19:37

2022-12-28T20:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

запорожье

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, теракт произошел днем в среду, пострадавших нет."Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна — переход через реку Конку", — подчеркнул Рогов.В последнее время участились попытки диверсий ВСУ в Запорожской области. В ночь на 13 декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. По данным властей, там работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.В конце прошлой недели Рогов рассказал, что в регионе создали линию обороны в несколько эшелонов. Строительство оборонительных сооружений вдоль линии соприкосновения подходит к завершению.На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221223/vzryv-1840805119.html

https://ria.ru/20221228/sklad-1841913308.html

запорожская область

россия

запорожье

мелитополь

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, запорожье, мелитополь