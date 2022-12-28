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Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/most-1842033034.html
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области
Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:37
2022-12-28T20:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
запорожье
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, теракт произошел днем в среду, пострадавших нет."Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна — переход через реку Конку", — подчеркнул Рогов.В последнее время участились попытки диверсий ВСУ в Запорожской области. В ночь на 13 декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. По данным властей, там работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.В конце прошлой недели Рогов рассказал, что в регионе создали линию обороны в несколько эшелонов. Строительство оборонительных сооружений вдоль линии соприкосновения подходит к завершению.На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, запорожье, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Запорожье, Мелитополь
19:37 28.12.2022 (обновлено: 20:14 28.12.2022)
 
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожской области

Рогов: украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области

© Фото : @vrogov/TelegramПодорванный пешеходный мост через реку Конку в Запорожской области
Подорванный пешеходный мост через реку Конку в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : @vrogov/Telegram
Подорванный пешеходный мост через реку Конку в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Подорван пешеходный мост в Пологах Запорожской области", — сообщил политик.
По его словам, теракт произошел днем в среду, пострадавших нет.
"Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна — переход через реку Конку", — подчеркнул Рогов.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя. 23 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В последнее время участились попытки диверсий ВСУ в Запорожской области. В ночь на 13 декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. По данным властей, там работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.
В конце прошлой недели Рогов рассказал, что в регионе создали линию обороны в несколько эшелонов. Строительство оборонительных сооружений вдоль линии соприкосновения подходит к завершению.
На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЗапорожьеМелитополь
 
 
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