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Российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой - РИА Новости, 28.12.2022
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Российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой
Российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой - РИА Новости, 28.12.2022
Российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой
Российские моряки из экипажа панамского сухогруза Leros-1, которые провели несколько месяцев на судне на стоянке в порту Венесуэлы без зарплат и регулярного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:03
2022-12-28T22:03
в мире
венесуэла
владивосток
стамбул
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские моряки из экипажа панамского сухогруза Leros-1, которые провели несколько месяцев на судне на стоянке в порту Венесуэлы без зарплат и регулярного снабжения питанием, уже на пути домой, сообщил РИА Новости по телефону капитан судна Альберт Фазлиев из международного аэропорта Каракаса. "Мы уже в аэропорту… Ждем вылета домой. Зарплаты экипажу полностью выплачены. Правда, билеты на весь путь до Владивостока пока только у четверых, у остальных - только до Стамбула, но нам обещают в течение ближайшего часа предоставить билеты от Стамбула до Владивостока и для тех, у кого их пока нет", - сообщил он агентству. Двадцатого декабря капитан сообщал РИА Новости о том, что преимущественно российский экипаж панамского сухогруза Leros-1 с августа находится в венесуэльском порту Ла Гуайра, не получая в достаточном количестве продуктов питания, не получая заработной платы и необходимой технической и административной помощи. Команда требовала полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на родину. Российские моряки обратились за помощью в посольство РФ в Венесуэле и в Международную федерацию профсоюзов транспортных работников (ITF). "Мы очень благодарны всем, кто нам помогал в эти дни. Очень помогли, конечно, российские дипломаты - заведующий консульским отделом российского посольства в Каракасе Кирилл Александрович Абрамов, другие работники посольства", - сказал агентству Фазлиев. "Большую помощь оказали представители Международной федерации профсоюзов работников транспорта, ITF, прежде всего россиянин Петр Иванович Осичанский, и многие другие неравнодушные люди. Огромное спасибо всем!" - добавил капитан. По его словам, авиабилеты россиянам предоставляет новый собственник судна: владелец сухогруза сменился в течение последней недели. Экипажу 26 декабря начислили все задолженности по зарплате, а 27 декабря судовладельцы начали заниматься авиабилетами, рассказал Фазлиев. После долгих месяцев неопределенности, нехватки продуктов питания и ежедневной необходимости отстаивать свои права у моряков появилась возможность встретить Новый год дома с семьями, сказал он. "Владельцы судна нам сообщили, что есть небольшие проблемы с билетами на вторую часть маршрута, от Стамбула до Владивостока, в связи с предновогодней загруженностью рейсов, но они делают все возможное, чтобы найти места на рейсах и для тех из нас, у кого пока есть билеты только на половину пути", - добавил капитан. "Конечно, мы все стремимся попасть домой к Новому году. Все рвутся к женам, детям. Так что у нас, наконец, все нормально: так, как и должно быть после окончания контракта. Еще раз огромное спасибо всем, кто помог", - сказал Фазлиев.
https://ria.ru/20221112/odessa-1831050231.html
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в мире, венесуэла, владивосток, стамбул
В мире, Венесуэла, Владивосток, Стамбул
22:03 28.12.2022
 
Российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой

Капитан Фазлиев: российские моряки, остававшиеся без питания в Венесуэле, вернутся домой

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские моряки из экипажа панамского сухогруза Leros-1, которые провели несколько месяцев на судне на стоянке в порту Венесуэлы без зарплат и регулярного снабжения питанием, уже на пути домой, сообщил РИА Новости по телефону капитан судна Альберт Фазлиев из международного аэропорта Каракаса.
"Мы уже в аэропорту… Ждем вылета домой. Зарплаты экипажу полностью выплачены. Правда, билеты на весь путь до Владивостока пока только у четверых, у остальных - только до Стамбула, но нам обещают в течение ближайшего часа предоставить билеты от Стамбула до Владивостока и для тех, у кого их пока нет", - сообщил он агентству.
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Двадцатого декабря капитан сообщал РИА Новости о том, что преимущественно российский экипаж панамского сухогруза Leros-1 с августа находится в венесуэльском порту Ла Гуайра, не получая в достаточном количестве продуктов питания, не получая заработной платы и необходимой технической и административной помощи. Команда требовала полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на родину. Российские моряки обратились за помощью в посольство РФ в Венесуэле и в Международную федерацию профсоюзов транспортных работников (ITF).
"Мы очень благодарны всем, кто нам помогал в эти дни. Очень помогли, конечно, российские дипломаты - заведующий консульским отделом российского посольства в Каракасе Кирилл Александрович Абрамов, другие работники посольства", - сказал агентству Фазлиев.
"Большую помощь оказали представители Международной федерации профсоюзов работников транспорта, ITF, прежде всего россиянин Петр Иванович Осичанский, и многие другие неравнодушные люди. Огромное спасибо всем!" - добавил капитан.
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По его словам, авиабилеты россиянам предоставляет новый собственник судна: владелец сухогруза сменился в течение последней недели.
Экипажу 26 декабря начислили все задолженности по зарплате, а 27 декабря судовладельцы начали заниматься авиабилетами, рассказал Фазлиев. После долгих месяцев неопределенности, нехватки продуктов питания и ежедневной необходимости отстаивать свои права у моряков появилась возможность встретить Новый год дома с семьями, сказал он.
"Владельцы судна нам сообщили, что есть небольшие проблемы с билетами на вторую часть маршрута, от Стамбула до Владивостока, в связи с предновогодней загруженностью рейсов, но они делают все возможное, чтобы найти места на рейсах и для тех из нас, у кого пока есть билеты только на половину пути", - добавил капитан.
"Конечно, мы все стремимся попасть домой к Новому году. Все рвутся к женам, детям. Так что у нас, наконец, все нормально: так, как и должно быть после окончания контракта. Еще раз огромное спасибо всем, кто помог", - сказал Фазлиев.
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