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Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти - РИА Новости, 28.12.2022
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Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти
Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти - РИА Новости, 28.12.2022
Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти
Осуждённый пожизненно убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, чтобы доказать, что он надругался над... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:27
2022-12-28T13:27
происшествия
жилье
рыбинск
омская область
россия
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Осуждённый пожизненно убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, чтобы доказать, что он надругался над детьми после их смерти, а не до, как решил суд. В среду Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней. Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать, чтобы отстоять свою версию последовательности совершенных им в день убийства действий. По его словам, это он сделает ради матери девочек. "Мы строили отношения с Валентиной Супруновой, и я хочу, чтобы она знала, что именно я совершил. Я думаю, для нее это важно... Произошло убийство. А изнасилование и действия сексуального характера были по отношению к мертвым телам, то есть никакого насилия над личностью не было... Это уже не личность, это просто мертвое тело", - сказал Молчанов. По его мнению, это знание облегчит страдания матери девочек. Государственный обвинитель Пётр Федоренко сообщил журналистам, что такую позицию Молчанов занял уже в суде, возможно, чтобы смягчить наказание. "В судебном заседании Молчанов оспаривал последовательность своих преступных действий. Он указывал, что он сначала совершил убийство, после этого уже изнасилование и иные действия сексуального характера. Обвинение считало по-другому. Что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были совершены до убийства", - прокомментировал прокурор. По данным Ярославского облсуда, отцом девочек был заявлен иск о компенсации морального вреда в сумме 10 миллионов рублей, матерью - в сумме 2 миллионов рублей. Судом иски удовлетворены в полном объёме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html
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происшествия, жилье, рыбинск, омская область, россия, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Рыбинск, Омская область, Россия, Ярославский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
13:27 28.12.2022
 
Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти

Убийца двух девочек в Рыбинске отметил, что надругался над ними уже после их смерти

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкОсужденный за убийство двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Осужденный за убийство двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Осужденный за убийство двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Осуждённый пожизненно убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, чтобы доказать, что он надругался над детьми после их смерти, а не до, как решил суд.
В среду Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней.
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Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать, чтобы отстоять свою версию последовательности совершенных им в день убийства действий. По его словам, это он сделает ради матери девочек.
"Мы строили отношения с Валентиной Супруновой, и я хочу, чтобы она знала, что именно я совершил. Я думаю, для нее это важно... Произошло убийство. А изнасилование и действия сексуального характера были по отношению к мертвым телам, то есть никакого насилия над личностью не было... Это уже не личность, это просто мертвое тело", - сказал Молчанов.
По его мнению, это знание облегчит страдания матери девочек.
Государственный обвинитель Пётр Федоренко сообщил журналистам, что такую позицию Молчанов занял уже в суде, возможно, чтобы смягчить наказание.
"В судебном заседании Молчанов оспаривал последовательность своих преступных действий. Он указывал, что он сначала совершил убийство, после этого уже изнасилование и иные действия сексуального характера. Обвинение считало по-другому. Что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были совершены до убийства", - прокомментировал прокурор.
По данным Ярославского облсуда, отцом девочек был заявлен иск о компенсации морального вреда в сумме 10 миллионов рублей, матерью - в сумме 2 миллионов рублей. Судом иски удовлетворены в полном объёме.
В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
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