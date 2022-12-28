https://ria.ru/20221228/molchanov-1841888529.html

Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти

Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти - РИА Новости, 28.12.2022

Убийца двух девочек в Рыбинске заявил, что надругался над ними после смерти

Осуждённый пожизненно убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, чтобы доказать, что он надругался над... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:27

2022-12-28T13:27

2022-12-28T13:27

происшествия

жилье

рыбинск

омская область

россия

ярославский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1920x0_80_0_0_013c6ffb84e3aed2b52098ffaf27b92d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Осуждённый пожизненно убийца двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, чтобы доказать, что он надругался над детьми после их смерти, а не до, как решил суд. В среду Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней. Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать, чтобы отстоять свою версию последовательности совершенных им в день убийства действий. По его словам, это он сделает ради матери девочек. "Мы строили отношения с Валентиной Супруновой, и я хочу, чтобы она знала, что именно я совершил. Я думаю, для нее это важно... Произошло убийство. А изнасилование и действия сексуального характера были по отношению к мертвым телам, то есть никакого насилия над личностью не было... Это уже не личность, это просто мертвое тело", - сказал Молчанов. По его мнению, это знание облегчит страдания матери девочек. Государственный обвинитель Пётр Федоренко сообщил журналистам, что такую позицию Молчанов занял уже в суде, возможно, чтобы смягчить наказание. "В судебном заседании Молчанов оспаривал последовательность своих преступных действий. Он указывал, что он сначала совершил убийство, после этого уже изнасилование и иные действия сексуального характера. Обвинение считало по-другому. Что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были совершены до убийства", - прокомментировал прокурор. По данным Ярославского облсуда, отцом девочек был заявлен иск о компенсации морального вреда в сумме 10 миллионов рублей, матерью - в сумме 2 миллионов рублей. Судом иски удовлетворены в полном объёме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.

https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html

https://ria.ru/20221017/taksist-1824570742.html

рыбинск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, рыбинск, омская область, россия, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)