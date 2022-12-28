https://ria.ru/20221228/molchanov-1841875751.html

Убийца двух девочек в Рыбинске рассказал, что хотел семью с ними и их мамой

Убийца двух девочек в Рыбинске рассказал, что хотел семью с ними и их мамой - РИА Новости, 28.12.2022

Убийца двух девочек в Рыбинске рассказал, что хотел семью с ними и их мамой

Осужденный пожизненно за убийство двух девочек в ярославском Рыбинске Виталий Молчанов рассказал журналистам, что если бы он мог вернуться в прошлое, он не... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:52

2022-12-28T12:52

2022-12-28T12:53

происшествия

рыбинск

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийство двух девочек в ярославском Рыбинске Виталий Молчанов рассказал журналистам, что если бы он мог вернуться в прошлое, он не совершил бы это преступление, оно произошло спонтанно, по его словам, он планировал строить семью с девочками и их матерью. "Если бы можно было это все вернуть, этого бы не произошло", - сказал Молчанов журналистам. По его словам, девочки никак не спровоцировали преступление с его стороны. "Никакого умысла не было. Мы планировали создать семью. Очень много действий произошло с целью создания семьи: отца переселили, ипотеку оформили, кредит взяли, ремонт сделали, девочек в школу устроили, одежду, обувь покупали.... Обвинять меня, что я все заранее спланировал, нелогично, это все произошло спонтанно", - рассказал Молчанов. В среду Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней. На пожизненном сроке настаивало гособвинение. Молчанов, выступая с последним словом, просил не приговаривать его к высшей мере, заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841685304.html

https://ria.ru/20221206/prigovor-1836731463.html

https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рыбинск, ярославский областной суд, ярославская область, россия