https://ria.ru/20221228/molchanov-1841859034.html

Убийца девочек из Рыбинска заявил, что потерял связь с реальностью

Убийца девочек из Рыбинска заявил, что потерял связь с реальностью - РИА Новости, 28.12.2022

Убийца девочек из Рыбинска заявил, что потерял связь с реальностью

Осуждённый пожизненно за убийство двух девочек в ярославском Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что при совершении преступления потерял связь с... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:07

2022-12-28T12:07

2022-12-28T12:07

происшествия

рыбинск

омская область

россия

ярославский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1920x0_80_0_0_013c6ffb84e3aed2b52098ffaf27b92d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Осуждённый пожизненно за убийство двух девочек в ярославском Рыбинске Виталий Молчанов заявил журналистам, что при совершении преступления потерял связь с реальностью, как это бывает при просмотре роликов в интернете. "Я не считаю себя невменяемым, я прекрасно осознавал, что делаю... Но отклонения (психические - ред.) есть, потому что теряется связь с реальностью... Это то же самое, что сидишь в интернете. В интернете ты не задумываешься, что происходит, ты видишь картинку, но от того, что ты смотришь эти ролики, ты не наносишь вред обществу, ничего плохого не происходит. То же самое было, когда я совершал преступление... я терял связь между тем, что реально происходит, и тем, что у меня в фантазиях", - сказал Молчанов журналистам. В среду Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. На пожизненном сроке настаивало гособвинение. Молчанов, выступая с последним словом, просил не приговаривать его к высшей мере, заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла. Молчанова судили за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух детей с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Эпизод с надругательством над телами девочек был исключен в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841723372.html

https://ria.ru/20221228/prigovor-1841826242.html

рыбинск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рыбинск, омская область, россия, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)