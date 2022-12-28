https://ria.ru/20221228/mishustin-1841930421.html
Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин
Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2022
Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин
Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:13
2022-12-28T15:13
2022-12-28T15:24
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года - чуть более 2%", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
15:13 28.12.2022 (обновлено: 15:24 28.12.2022)
Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что негативные прогнозы относительно российской экономики не сбылись
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
"Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года - чуть более 2%", - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.