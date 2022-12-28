https://ria.ru/20221228/mishustin-1841930421.html

Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин

Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2022

Негативные прогнозы о российской экономике не сбылись, заявил Мишустин

Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:13

2022-12-28T15:13

2022-12-28T15:24

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись, за 11 месяцев снижение ВВП составило чуть более 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года - чуть более 2%", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде сфер наблюдаются положительные показатели.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, правительство рф, михаил мишустин