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Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении - РИА Новости, 28.12.2022
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Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении - РИА Новости, 28.12.2022
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:48
2022-12-28T14:48
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что, если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что было принято около 40 антикризисных мер, которые включают также изменение политики закупок и создание новых регистрационных процедур.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:48 28.12.2022
 
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении

Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении из-за введения санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что, если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что было принято около 40 антикризисных мер, которые включают также изменение политики закупок и создание новых регистрационных процедур.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 22:59
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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