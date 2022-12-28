https://ria.ru/20221228/minzdrav-1841921123.html
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении - РИА Новости, 28.12.2022
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:48
2022-12-28T14:48
2022-12-28T14:48
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что, если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что было принято около 40 антикризисных мер, которые включают также изменение политики закупок и создание новых регистрационных процедур.
https://ria.ru/20220924/murashko-1819246320.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении из-за введения санкций