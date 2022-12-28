https://ria.ru/20221228/minzdrav-1841921123.html

Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении

Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении - РИА Новости, 28.12.2022

Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении

Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:48

2022-12-28T14:48

2022-12-28T14:48

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кризисных ситуаций в системе здравоохранения из-за введения санкций на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Кризисных ситуаций в системе здравоохранения на сегодняшний день нет. Мы, конечно же, понимаем, что, если сегодня эта ситуация стабильна, это нужно использовать именно как точку развития для системы здравоохранения, развития собственных компетенций", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что было принято около 40 антикризисных мер, которые включают также изменение политики закупок и создание новых регистрационных процедур.

https://ria.ru/20220924/murashko-1819246320.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)